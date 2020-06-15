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Назван фрукт, который замедляет старение: доступен каждому украинцу

STYLERЖизнь    15.06.2020 - 09:20
Назван фрукт, который замедляет старение: доступен каждому украинцу
Назван очень полезный фрукт (фото: pixabay.com)

Ученые рассказали про волшебные свойства украинского чудо-фрукта

Ученые назвали невероятно полезный фрукт, который любим многими украинцами и доступен на полках наших магазинов круглый год. Речь идет про яблоки. Как оказалось, они могут сдерживать старение организма.

Происходит это благодаря уменьшению окислительного стресса, которому подвергаются наши клетки, пишет BMC Complementary and Alternative Medicine.

Как оказалось, яблоки насыщены флавоноидами, которые нормализуют процессы регуляции клеточной активности и защищают клетки организма от свободных радикалов, вызывающих окислительный стресс.

Ученые пишут, что люди, которые бросают курить и употреблять алкоголь и переходят на богатый флавоноидами рацион, могут рассчитывать на то, что их организм восстановится без негативных последствий связанных с ускорением старения.

Соединения, которыми так богаты яблоки, помогают организму функционировать гораздо эффективнее, защищают от токсинов и являются мощными антиоксидантами. То есть борются со свободными радикалами, которые повреждают целостность клеток, из-за чего наступает ранее старение, склонности к болезням сердца и онкологии.

Кроме того, в одном яблоке содержится 14% суточной нормы витамина С, 6% - калия, 5% витамина К. Благодаря высокому содержанию воды и клетчатки яблоки способствуют похудению, уменьшают количество вредного холестерина, снижают кровяное давление. Также яблоки благотворно влияют на кишечник из-за пребиотика пектина, что содержится в них.

Медики рекомендуют съедать каждый день хотя бы по одному яблоку.

К слову, также названа самая полезная зелень, которая должна быть на столе каждый день.

Как мы писали ранее, клубника и черешня взлетели в цене.

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Автор: Styler

Теги Новости Украины здоровье
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