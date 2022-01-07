Назван самый опасный продукт в мире: убивает миллионы людей

Что такое сахар

Сахара — это низкомолекулярные углеводы, органические вещества, которые имеют похожую структуру. Мы знаем много видов сахаров - глюкоза, фруктоза, галактоза и другие. В небольших дозах разные сахара присутствуют в большинстве продуктов питания. Также существуют низкомолекулярные сахара — углеводы. К ним относятся крахмал, пищевые волокна.

Если добавленный сахар, например, ложка сахара в чае быстро попадает в кровь, то сахар из фруктов и ягод отличается тем, что в довесок к нему идут витамины, микроэлементы, клетчатка — и в организм он поступает постепенно, по мере расщепления полезного довеска.

Почему сахар опасен

Не забывайте, что сахар, это продукт, созданный человеком, а не природой.

"Это искусственно полученный продукт. Это порошок, химическая формула — фруктоза плюс глюкоза. Ни один продукт на земле не создал столько смертей и не привел к такому огромному количеству патологий, как сахар. Это не только сахарный диабет, но и атеросклероз, инсульт, инфаркт. Есть такое понятие как гликирование — растворение белков сахаром, глюкозой", - сообщил в интервью на YouTube доктор медицинских наук Алексей Ковальков.

Нужно отметить, что если мы потребляем сахар в избытке, наш организм просто не в состоянии переварить такое количество углеводов. Отсюда возникает ожирение, сахарный диабет, инсульт, инфаркт.

Сахар - это быстрые углеводы (фото: fitseven.ru)

В 75% продуктах питания в супермаркете содержится добавленный сахар.

При частом употреблении сахара происходят процессы, которые снижают уровень гиалуроновой кислоты, которая отвечает за сохранение уровня влажности кожи. Что наносит колоссальный вред. Кожа становится сухой, обезвоженной и выглядит безжизненно. Также могут появиться темные круги под глазами, отеки и расширенные поры.

Медики уверяют, что если вы откажетесь от сахара на две недели - ваша кожа начнет сиять.