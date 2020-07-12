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Названий найефективніший продукт проти гіпертонії

Неділя 12 липня 2020 16:02
Названий найефективніший продукт проти гіпертонії
Гіпертонія (фото: canva.com)
Автор: Анна Кисельова

Гіпертонію може запобігти регулярне споживання шпинату

Вчені з Blood Pressure UK (Великобританія) назвали найбільш ефективний продукт проти гіпертонії. Він здатний не тільки запобігати розвитку захворювання, але і сприяє нормалізації рівня тиску навіть під час перебігу хвороби. За результатами дослідження, найкращі результати в попередженні гіпертонії дає шпинат.

Висновки медиків, у яких вони базувалися на результатах дослідження шведських учених, були опубліковані у виданні Express. За їх словами, шпинат - справжній суперфуд, він містить важливі для серцево-судинної системи поживні речовини калій, фолат і магній.

"Завдяки великій кількості корисних для серця поживних речовин, шпинат здатний ефективно знижувати показання артеріального тиску", - стверджують експерти.

Медики пояснили, що його регулярне вживання допомагає збалансувати крихкий баланс калію і натрію, необхідний для здорових судин. Завдяки такому балансу нирки ефективніше справляються з роботою по виведенню зайвої рідини, що створює додаткове навантаження на кровоносні судини, підвищує ризик розвитку небезпечної гіпертонії.

Організм сучасних людей часто страждає від надлишку натрію (солі), знижує здатність нирок видаляти рідину. Шпинат є одним з найкращих продуктів для захисту від подібної проблеми.

Нагадаємо, що раніше ми розповідали, як готувати овочі, щоб витягти з них максимальну користь.

Також ми писали, що вченими був названий найкорисніший сніданок.

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