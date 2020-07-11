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Как правильно готовить овощи: извлекаем максимальную пользу

Суббота 11 июля 2020 13:12
Как правильно готовить овощи: извлекаем максимальную пользу
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Автор: Lite

Эксперт рассказала о грамотной термической обработке продуктов

Свежие фрукты, овощи, ягоды полезны. Это не только вкусно, это огромное количество витаминов, биологически активных соединений, минералов. И, конечно, от них хочется получить максимальную пользу. Но как? Брокколи, морковь грызть сырой не очень-то, да и не каждый может? Поэтому остается только правильно термически обработать овощи и вкусно их приготовить, сохранив максимальное количество полезных веществ в составе. О том, как это сделать рассказала в Instagram диетолог Ольга Безугла.

С ягодами и фруктами все немного проще - их можно есть свежими, сырыми. А овощи? Как быть? Варить или готовить на пару? Запекать или тушить? Замораживать, сушить или солить?

И то и другое. Природа уникальна и, стараясь ответить на вопрос, какой вид готовки максимально сохраняет состав продукта, лучше задаться вопросом, что конкретно мы получим от конечного блюда. Поскольку любой вид приготовления, как бы мы не старались, будет снижать преимущества одного компонента, взамен раскрывая преимущества другого.

Как правильно готовить овощи: извлекаем максимальную пользу

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Как это работает? К примеру, шпинат – кладезь полезных веществ. Но, есть две новости. Плохая. В процессе любого приготовления и просто хранения в холодильнике он практически лишается витамина С. Хорошая – шпинат хорошо сохраняет важные минералы: кальций, железо, магний. Более того, процесс готовки разрушает содержащуюся в нем фитиновую кислоту, делая тем самым эти вещества более усвояемыми.

Есть и еще одна хорошая новость касательно любых овощей. Термическая обработка продуктов помогает разрушить остатки пестицидов.

Готовки бояться не стоит. Сырая пища далеко не гарант полезности. Каротиноиды, которыми так богата морковь, помидоры, перец, усваиваются куда легче и лучше, если приготовить эти овощи с небольшим добавлением жира.

Как правильно готовить овощи: извлекаем максимальную пользу
⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Вареная морковь на 35% богаче антиоксидантами, чем сырая. А то, что при варке морковь практически не теряет окрас, говорит о ее богатом содержании витамина А. Всего 30г отварной морковки в день и потребность в витамине удовлетворена.

А чтобы не путаться, кратко о главном:

Витамин А – не любит воздействие ультрафиолета и кислорода, зато способен выдерживать термические обработки до 1200С. Старый добрый метод сушки под открытым солнцем активно разрушает каротин, особенно в измельченных продуктах. Зато при консервации без доступа кислорода и света практически не изменяет биологическую структуру.

Как правильно готовить овощи: извлекаем максимальную пользу

Как правильно готовить овощи: извлекаем максимальную пользу

Как правильно готовить овощи: извлекаем максимальную пользу

Иллюстративное фото (instagram.com/dr.bezugla_olga)

Ранее диетолог Надежда Цапкина перечислила продукты для молодости и цветущего внешнего вида.

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