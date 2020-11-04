Назван популярный продукт, который вызывает боли в спине: исключите из рациона навсегда

Боль в спине можно предотвратить, корректируя диету, занимаясь упражнениями для спины и меняя положение сна. При этом, медики говорят, что помимо внесения в обычный рацион продуктов, богатых антиоксидантами, некоторые стоит исключить. Даже обычное растительное масло может вызвать боль в спине. Рекомендации врача опубликовали в Daily Express.

По данным NHS, боль в спине - это распространенное заболевание, которое затрагивает большинство людей в какой-то момент их жизни. Но можно повысить риск развития боли в спине, просто употребляя растительное масло, считают исследователи. Однако можно ускорить выздоровление или даже предотвратить развитие боли в спине, сделав несколько изменений в своем рационе питания.

Сокращение количества растительного масла в рационе может защитить от боли в спине. По словам хиропрактика клиники позвоночника Техаса доктора Кевина Бартона, растительное масло богато омега-6 жирными кислотами. Если продукты, которые вы потребляете, насыщены омега-6 больше, чем омега-3, они могут возникать воспаления. Именно этот процесс является причиной болей в спине.

Если вы хотите использовать растительное масло во время приготовления пищи, вы должны стараться использовать его как можно меньше.

"Если вы испытываете боль в спине, то очень важно соблюдать здоровую диету. Большинство овощей содержат большое количество омега-6 жирных кислот. Жирные кислоты необязательно плохие. Однако, когда в вашем организме больше омега-6 жирных кислот, чем омега-3 жирных кислот, это может вызвать воспалительную реакцию", - сказал он.

Чтобы снизить вероятность возникновения болей в спине, вам следует подумать о замене растительного масла оливковым, добавил врач.

Между тем вы также можете снизить риск возникновения болей в пояснице, регулярно выпивая зеленый чай. Зеленый чай содержит больше полезных антиоксидантов, чем обычная чашка черного чая. Эти антиоксиданты защищают организм от вредных заболеваний, а также помогают уменьшить воспаление.

Врач подчеркивает, что наибольшему риску развития боли в спине подвержены люди с избыточным весом.

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