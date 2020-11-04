Названий популярний продукт, який викликає болі в спині: виключіть з раціону назавжди

Біль в спині можна запобігти, коригуючи дієту, займаючись вправами для спини та змінюючи положення сну. При цьому, медики кажуть, що крім внесення у звичайний раціон продуктів, багатих антиоксидантами, деякі варто виключити. Навіть звичайна рослинна олія може викликати біль у спині. Рекомендації лікаря опублікували в Daily Express.

За даними NHS, біль у спині - це поширене захворювання, яке зачіпає більшість людей в якийсь момент їх життя. Але можна підвищити ризик розвитку болі в спині, просто вживаючи рослинну олію, вважають дослідники. Однак можна прискорити одужання або навіть запобігти розвитку болі в спині, зробивши кілька змін у своєму раціоні харчування.

Скорочення кількості рослинної олії в раціоні може захистити від болю в спині. За словами хіропрактика клініки хребта Техасу доктора Кевіна Бартона, рослинна олія багата омега-6 жирними кислотами. Якщо продукти, які ви споживаєте, насичені омега-6 більше, ніж омега-3, вони можуть виникати запалення. Саме цей процес є причиною болів в спині.

Якщо ви хочете використовувати рослинну олію під час приготування їжі, ви повинні намагатися використовувати її як можна менше.

"Якщо ви відчуваєте біль у спині, то дуже важливо дотримуватися здорової дієти. Більшість овочів містять велику кількість омега-6 жирних кислот. Жирні кислоти необов'язково погані. Однак, коли у вашому організмі більше омега-6 жирних кислот, ніж омега-3 жирних кислот, це може викликати запальну реакцію", - сказав він.

Щоб знизити ймовірність виникнення болю в спині, вам слід подумати про заміну олії оливковою, додав лікар.

Між тим ви також можете знизити ризик виникнення болю в попереку, регулярно випиваючи зелений чай. Зелений чай містить більше корисних антиоксидантів, ніж звичайна чашка чорного чаю. Ці антиоксиданти захищають організм від шкідливих захворювань, а також допомагають зменшити запалення.

Лікар підкреслює, що найбільшому ризику розвитку болю в спині схильні люди з надмірною вагою.

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