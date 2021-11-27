Назван овощ, который может способствовать снижению давления

Ученые говорят, что высокое кровяное давление часто называют "тихим убийцей", все из-за полного отсутствия симптомов.

Специалисты говорят, что одним из наиболее эффективных способов предотвратить повышение артериального давления до опасного для жизни уровня – это здоровая для сердца диета, а одним из главных ее продуктов является свекла.

"Этот ярко-красный, землистый овощ настолько универсален", - говорится в исследовании.

Польза свеклы

В овоще много нитратов, которые расслабляют кровеносные сосуды и снижают кровяное давление, поскольку кровь может гораздо свободнее перемещаться телом.

Также свекольный сок является одним из наиболее эффективных методов снижения давления. Ученые говорят, что он превосходит другие способы употребления свеклы и имеет больше всего нитратов.

Кроме того, снижать артериальное давление так же как и свекла будут: жирная рыба, листовая зелень, ягоды, фасоль, бобовые и морковь.

Важно уменьшить потребление соли. Эксперты рекомендуют лучше добавить больше трав и специй, чтобы аромат оставался полным.