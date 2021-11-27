Названо овоч, який може сприяти зниженню тиску

Вчені кажуть, що високий кров'яний тиск часто називають "тихим вбивцею", все через повну відсутність симптомів.

Фахівці кажуть, що одним із найбільш ефективних способів запобігти підвищенню артеріального тиску до небезпечного для життя рівня – це здорова для серця дієта, а одним із головних її продуктів є буряк.

"Цей яскраво-червоний, землистий овоч настільки є універсальним", - йдеться у дослідженні.

Користь буряка

В овочі багато нітратів, які розслаблюють кровоносні судини та знижують кров'яний тиск, оскільки кров може набагато вільніше переміщатися тілом.

Також буряковий сік є одним із найбільш ефективних методів зниження тиску. Вчені кажуть, що він перевершує інші способи вживання буряків та має найбільше нітратів.

Окрім того, знижувати артеріальний тиск так само як і буряк будуть: жирна риба, листова зелень, ягоди, квасоля, бобові та морква.

Важливо зменшити споживання солі. Експерти рекомендують краще додати більше трав та спецій, щоб аромат залишався повним.