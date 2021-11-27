Назван овощ, который может способствовать снижению давления
Нормализовать артериальное давление поможет свекла. В частности, его можно поджарить, сварить или же запечь. Также соблюдение определенной диеты играет важную роль в борьбе за нормализацию давления.
Поэтому гипертония или высокое кровяное давление являются чрезвычайно серьезным заболеванием, которое может привести к инсульту или сердечному приступу, пишет Ехргеѕѕ,
Ученые говорят, что высокое кровяное давление часто называют "тихим убийцей", все из-за полного отсутствия симптомов.
Специалисты говорят, что одним из наиболее эффективных способов предотвратить повышение артериального давления до опасного для жизни уровня – это здоровая для сердца диета, а одним из главных ее продуктов является свекла.
"Этот ярко-красный, землистый овощ настолько универсален", - говорится в исследовании.
Польза свеклы
В овоще много нитратов, которые расслабляют кровеносные сосуды и снижают кровяное давление, поскольку кровь может гораздо свободнее перемещаться телом.
Также свекольный сок является одним из наиболее эффективных методов снижения давления. Ученые говорят, что он превосходит другие способы употребления свеклы и имеет больше всего нитратов.
Кроме того, снижать артериальное давление так же как и свекла будут: жирная рыба, листовая зелень, ягоды, фасоль, бобовые и морковь.
Важно уменьшить потребление соли. Эксперты рекомендуют лучше добавить больше трав и специй, чтобы аромат оставался полным.
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