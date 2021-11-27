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Названо овоч, який може сприяти зниженню тиску

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Субота 27 листопада 2021 17:23
Названо овоч, який може сприяти зниженню тиску Буряк знижує артеріальний тиск (pixabay)
Автор: Тетяна Самарук

Нормалізувати артеріальний тиск допоможе буряк. Зокрема, його можна підсмажити, зварити або ж запекти. Також дотримання певної дієти відіграє важливу роль у боротьбі за нормалізацію тиску.

Тому гіпертонія або високий кров'яний тиск є надзвичайно серйозним захворюванням, яке може призвести до інсульту або серцевого нападу, пише Еxpress,

Вчені кажуть, що високий кров'яний тиск часто називають "тихим вбивцею", все через повну відсутність симптомів.

Фахівці кажуть, що одним із найбільш ефективних способів запобігти підвищенню артеріального тиску до небезпечного для життя рівня – це здорова для серця дієта, а одним із головних її продуктів є буряк.

"Цей яскраво-червоний, землистий овоч настільки є універсальним", - йдеться у дослідженні.

Користь буряка

В овочі багато нітратів, які розслаблюють кровоносні судини та знижують кров'яний тиск, оскільки кров може набагато вільніше переміщатися тілом.

Також буряковий сік є одним із найбільш ефективних методів зниження тиску. Вчені кажуть, що він перевершує інші способи вживання буряків та має найбільше нітратів.

Окрім того, знижувати артеріальний тиск так само як і буряк будуть: жирна риба, листова зелень, ягоди, квасоля, бобові та морква.

Важливо зменшити споживання солі. Експерти рекомендують краще додати більше трав та спецій, щоб аромат залишався повним.

Раніше ми повідомляли, що нутриціолог назвала продукти для нормалізації лімфотоку.

Також ми писали, що лікарі назвали напій, який може викликати проблеми зі сном і диханням.

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