Назван напиток, который нужно пить в холодное время года: поможет укрепить иммунитет

В холодное время года организм человека требует больше полезных веществ и витаминов. Ведь иммунитет может ослабиться и это приведет к заболеванию.

Поэтому, чтобы защитить организм, нужно не только есть витамины, сообщает диетолог Анна Гоголева на своей странице в Instagram .

Как укрепить организм

Так, специалист поделилась рецептом антивирусного смузи из имбиря и куркумы. В частности, для него понадобится:

Сок двух апельсинов;

Сушеный имбирь - 1 ч. л;

Куркума-1 ч. л;

Черный перец - 1/2 ч. л.

Затем нужно смешать все ингредиенты в однородную массу и пить по 70 мл 3 раза в день до еды.

Отмечается, что хранить смузи нужно в холодильнике.

По словам диетолога, имбирный смузи является очень хорошим антиоксидантом и обладает противовоспалительным и противогрибковыми свойствами.

Кроме того, для того чтобы укрепить иммунитет и легче перезимовать необходимо высыпаться, заниматься спортом, делать зарядку, подобрать теплую и комфортную одежду и придерживаться сбалансированного питания.