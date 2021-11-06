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Названо напій, який потрібно пити в холодну пору року: допоможе зміцнити імунітет

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Субота 06 листопада 2021 07:31
Названо напій, який потрібно пити в холодну пору року: допоможе зміцнити імунітет Як зміцнити імунітет взимку (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

У холодну пору року організм людини потребує більше корисних речовин та вітамінів. Адже імунітет може ослабитись і це призведе до захворювання.

Тому, аби захистити організм, потрібно не тільки їсти вітаміни, повідомляє дієтолог Анна Гоголєва на своїй сторінці в Instagram.

Як зміцнити організм

Так, фахівець поділилась рецептом антивірусного смузі з імбиру та куркуми. Зокрема, для нього знадобиться:

  • Сік двох апельсинів;
  • Сушений імбир – 1 ч. л;
  • Куркума – 1 ч. л;
  • Чорний перець – 1/2 ч. л.

Потім потрібно змішати усі інгредієнти в однорідну масу та пити по 70 мл 3 рази в день до їжі.

Зазначається, що зберігати смузі потрібно в холодильнику.

За словами дієтолога, імбирний смузі є дуже хорошим антиоксидантом та володіє протизапальним та протигрибковими властивостями.

Окрім того, для того аби зміцнити імунітет і легше перезимувати необхідно висипатися, займатися спортом, робити зарядку, підібрати теплий та комфортний одяг та дотримуватись збалансованого харчування.

Раніше ми повідомляли, які продукти допоможуть одужати при коронавірусі й застудах.

Також ми писали, як допомогти своєму імунітету працювати на повну.

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