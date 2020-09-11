Назван лучший заменитель сахара: других альтернатив - нет

Назван лучший заменитель сахара (фото: pixabay.com)

Диетолог назвала заменитель сахара, который не вредит фигуре

Диетолог рассказала про самый полезный сахарозаменитель, который является мощным природным антиоксидантом. Речь идет про стевию - растение из семейства астровых.

О свойства стевии рассказала эксперт по правильному питанию и здоровому образу жизни, Светлана Фус, пишет Telegraf.com.

Этот подсластитель - натуральный и безопасный, он не повышает уровень сахара в крови и не отражается на фигуре. Именно некалорийность стевии является ее главным преимуществом. Но при этом экстракты стевии - стевиозиды - в 200 раз слаще сахара.

Экстракт можно добавлять в готовые блюда, использовать при готовке. Причем, можно стевию даже детям и людям с диабетом.

Светлана Фус считает, что стевия - здоровая альтернатива сахара. Но и здесь нужно знать меру. Потому что даже самое полезное вещество в избытке может навредить организму.

"Важно также понимать, что подсластители или заменители сахара не избавят вас от тяги к сладкому, а также могут повысить ее. Питайтесь полноценно, только тогда можно избавиться от навязчивой мысли о сладком", - сказала Фус.

Отметим, что диетологи призывают в принципе минимизировать потребление сладкого, а не пытаться найти заменители. Ведь такие альтернативы, как мед, фруктоза и прочие влияют на гликемический индекс так же, как и буряковый сахар.

К слову, недавно фитнес-тренер назвал идеальный завтрак для быстрого похудения.

Ранее мы писали про орех, который признали сжигателем жира. Есть его советуют каждый день.