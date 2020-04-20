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Названо головний спосіб підхопити COVID-19: громадські місця ні до чого

STYLERКоронавірус    20.04.2020 - 20:11
Названо головний спосіб підхопити COVID-19: громадські місця ні до чого
Коронавірус COVID-19 (колаж РБК-Україна)

Коронавірус передається від людини до людини за певних умов

Коронавірус COVID-19 найчастіше передається при тісному контакті з носієм хвороби повітряно-крапельним шляхом, а ризик захворіти від дверних ручок, кнопок ліфтів та інших поверхонь у громадських місцях дуже низький. До такого висновку дійшли німецькі вчені, пишуть західні ЗМІ.

Дослідження було проведено в Інституті вірусології Німеччини.

Так, вчені провели обстеження, взявши зразки з поверхонь, що вважаються розсадниками COVID-19, - смартфонів, ручок дверей, туалетів і так далі. Метою експерименту було зрозуміти, як розмножується коронавірус залишений на них. В результаті з узятих зразків вірус культивувати лабораторно не вийшло.

Це дослідження дозволило вченим зробити висновок, що головним способом зараження коронавірусом є безпосередній тривалий контакт між носієм інфекції і потенційною "жертвою".

Німецькі вірусологи підсумували, що ризик отримати коронавірус в магазині, перукарні й так далі є низьким.

Раніше ми писали, що коронавірус вражає крім легень, й інші органи. Причому часто наслідки у хворих людей є незворотними.

Також повідомлялося про ознаки, які можуть вказати на те, що ви вже перехворіли на коронавірус, але через слабко виражені симптоми про це не здогадуєтеся.

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