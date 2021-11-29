Назван главный симптом штамма Омикрон: в чем его опасность

Какие главные симптомы Омикрона

По словам медика из ЮАР Анжелики Кутзее главный симптом Омикрона - это сильная усталость. Второй признак - это головная боль. Кроме того, у заболевшего шестилетнего ребенка отмечались учащенный пульс и высокая температура.

Интересно, что потери обоняния и вкуса у больных не наблюдалось.

"Их симптомы были весьма отличны от тех, с которыми я сталкивалась раньше, и проявлялись в легкой форме", – отметила Кутзее.

Симптомы нового штамма не очень обращают на себя внимание, поэтому больные не были госпитализированы. Наличие инфекции показал тест. В основном это были мужчины, которые не вакцинировались.

Буквально за 2-4 дня болезнь у пациентов проходила. Возможно, это происходило из-за возраста людей. Все они молодые.

"Сейчас мы должны беспокоиться о том, что, когда пожилые невакцинированные будут инфицированы новым штаммом, увидим много людей с тяжелой формой болезни", – предупредила врач из ЮАР.

Для справки

Новый штамм коронавируса фиксируют в основном у приезжих с юга Африки. Также случаи заражения уже подтверждены в Британии, Германии, Италии, Чехии, Израиле, Австралии, Нидерландах, Дании и Канаде.

В ВОЗ подчеркнули, что новая разновидность инфекции имеет множество мутаций, которые вызывают беспокойство. Как отметили в организации, риск повторного заражения данным вариантом высок.





