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Названо фрукт, який уповільнює старіння: доступний кожному українцю

STYLERЖиття    15.06.2020 - 09:20
Названо фрукт, який уповільнює старіння: доступний кожному українцю
Названо дуже корисний фрукт (фото: pixabay.com)

Вчені розповіли про чарівні властивості українського диво-фрукта

Вчені назвали неймовірно корисний фрукт, який люблять багато українців, до того ж він доступний на полицях наших магазинів цілий рік. Мова йде про яблука. Як виявилося, вони можуть стримувати старіння організму.

Відбувається це завдяки зменшенню окисного стресу, якому піддаються наші клітини, пише BMC Complementary and Alternative Medicine.

Як виявилося, яблука насичені флавоноїдами, які нормалізують процеси регуляції клітинної активності і захищають клітини організму від вільних радикалів, що викликають окислювальний стрес.

Вчені пишуть, що люди, які кидають палити і вживати алкоголь і переходять на багатий на флавоноїди раціон, можуть розраховувати на те, що їх організм відновиться без негативних наслідків пов'язаних з прискоренням старіння.

З'єднання, якими так багаті яблука, допомагають організму функціонувати набагато ефективніше, захищають від токсинів і є потужними антиоксидантами. Тобто борються з вільними радикалами, які пошкоджують цілісність клітин, через що настає раніше старіння, схильність до хвороб серця та онкології.

Крім того, в одному яблуці міститься 14% добової норми вітаміну С, 6% - калію, 5% вітаміну К. Завдяки високому вмісту води і клітковини яблука сприяють схудненню, зменшують кількість шкідливого холестерину, знижують кров'яний тиск. Також яблука благотворно впливають на кишечник завдяки пребіотику пектину, що міститься в них.

Медики рекомендують з'їдати щодня хоча б по одному яблуку.

До речі, також названа найбільш корисна зелень, яка повинна бути на столі щодня.

Як ми писали раніше, полуниця і черешня злетіли в ціні.

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Автор: Styler

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