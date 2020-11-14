Назван быстрый и простой способ очистить организм от алкоголя

Ученые рассказали про простой и доступный абсолютно всем способ, который поможет избавить вас от похмелья.

По словам канадских исследователей, поможет метод, основанный на гипервентиляции. Таким образом из организма можно вывести спиртное, говорится в журнале Scientific Reports.

Суть этого метода заключается в интенсивном дыхании. Если дышать в три раза быстрее, чем обычно, этанол из организма выводится значительно быстрее.

При этом авторы статьи предупреждают, что у способа есть побочные эффекты, такие как головокружение, онемение конечностей, обморок и другие опасные состояния.

Но специалисты решили и эту проблему. Они разработали простое компактное устройство, работающее на основе резервуара со сжатым углекислым газом. К емкости крепятся соединительные трубки, маски и клапаны, говорит руководитель исследования доктор Джозеф Фишер.

"Чтобы метод работал, не нужно использовать какие-то специальные фильтры, компьютер и другие средства. Такое устройство может быть изготовлен в любой точке мира", - уточняет ученый.

Интересно, что устройство сможет также помогать при лечении тяжелой алкогольной интоксикации.

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