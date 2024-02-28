Назвалися новими скінхедами: на Харківщині три підлітки під керуванням Telegram-каналу, забили до смерті людину

В Краснограді посеред дня троє хлопців в парку напали на 62-річного чоловіка. Він повертався додому з місцевого ринку - там заробляв ремонтом велосипедів. На пів дороги школярі збили жертву з ніг та накинулися всі втрьох, били жорстоко. А все, що відбувалося, знімали на відео. Потім впевнилися в тому, що жертва померла та втекли.

Завдяки слідчій та оперативній роботі маленьких садистів вдалося знайти та затримати. Найстаршому з них - 15 років і його звати Ярослав. Він лідер цієї групи. Після затримання він заявив, що вважає себе учасником руху скінхедів та має однодумців в Києві.

Вбивство вони від початку до кінця знімали на відео - для підтвердження того, що воно насправді було. Ярослав також зізнався, що натхнення та інструкції він отримував через Telegram-канал про вбивства та маніяків. А відео потім відправив своєму віртуальному "другу", який так само захоплювався вбивствами.

У всіх школярів слідчі знайшли ці записи у телефонах. Двом іншим учасникам - по чотирнадцять років. Марк та Дмитро тепер кажуть, що нікого нібито не хотіли вбивати, а лише побити.

Однак на відео можна побачити, що хлопці зовсім не дивуються та не лякаються того, що накоїли. Навпаки, коли вони зрозуміли, що чоловік вже не дихає, жартували про крематорій.

Матір Ярослава виховує сина сама і веде антисоціальний спосіб життя. Батьки двох інших хлопців не хочуть вірити в те, що їхні діти могли таке зробити.

Слідчі будуть клопотати про тримання під вартою для всіх трьох. Зараз всі троє зізналися в скоєнні вбивства.

"Цих скінхедів ми вирахували, знайшли та затримали дуже швидко. І можу запевнити, окрім реального терміну за ґратами на таку молодь більше нічого не чекає. Не зважаючи на вік", - каже Болвінов.

Він також звернувся до батьків підлітків з дуже важливим проханням.

"Звертаюсь до всіх. Зараз важкі часи, навіть для дорослих. Хочу звернутися до кожного, в кого є діти, особливо підлітки. Увага до них та взаємна довіра допоможуть уникнути найгіршого. Інтернет-середовище, загальна ситуація в країні та відсутність контролю можуть призвести до поганих наслідків. Будьте пильними, слідкуйте за тим, що захоплює ваших дітей, з ким вони спілкуються. Бережіть їхнє психічне здоров'я та майбутнє", - написав він.