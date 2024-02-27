ua en ru
Вт, 27 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Хлопці на вечірці вигукували гасла "кадирівців" і стріляли з пістолета. Їх затримала СБУ

Київська область, Вівторок 27 лютого 2024 15:49
UA EN RU
Хлопці на вечірці вигукували гасла "кадирівців" і стріляли з пістолета. Їх затримала СБУ Архівне фото: СБУ затримала молодиків, які вигукували гасла "кадирівців" (facebook com SecurSerUkraine)
Автор: Дмитро Браславський

У Київській області молоді хлопці влаштували вечірку, на якій стріляли з пістолета і вигукували гасла "кадирівців". Тепер одному з них загрожує тюремне ув'язнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.

Деталі справи

Правоохоронці "за гарячими слідами" встановили особи та місцезнаходження мешканців Київської області, які поширили відео на підтримку країни-агресора.

Йдеться про шістьох місцевих жителів віком від 17 до 21 року. Вони влаштували вечірку, під час якої стріляли з пістолета та вигукували гасла окупаційних загонів глави Чечні Рамзана Кадирова.

Провокаційні висловлювання молоді люди записали на відео, а 26 лютого цей запис з'явився в одному з популярних месенджерів.

Зловмиснику загрожує в'язниця

За цим фактом правоохоронці провели невідкладні комплексні заходи, в результаті яких затримано автора антиукраїнського відео.

Під час обшуків у його будинку в Києві виявлено мобільний телефон, на який він записував ворожі гасла. Також у помешканні молодика знайдено та вилучено зброю, з якої здійснювали постріли під час вечірки.

Фото: Обшук (facebook.com/SecurSerUkraine)

Наразі фігуранту планують повідомити про підозру за фактом хуліганства. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

"Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності. Зловмисникам загрожує до 7 років в'язниці", - додали в СБУ.

Кримінальне переслідування Кадирова і його соратників

У 2022 році глава Чечні Рамзан Кадиров і двоє його найближчих поплічників отримали підозри за злочини в Україні.

Також керівниця "фонду" Кадирова "волонтери Ахмата" виправдовувала агресію РФ на окупованій частині Луганської області. Правоохоронці заочно оголосили їй підозру у злочині проти України.

А колишнього міністра освіти часів Януковича Дмитра Табачника викрили у співпраці з російськими спецслужбами і соратником Кадирова.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Служба безпеки України Київська область Кадиров хулиганы
NEWS
Підвищення пенсій та скорочення виплат для ВПО. Що зміниться з 1 березня в Україні
Підвищення пенсій та скорочення виплат для ВПО. Що зміниться з 1 березня в Україні
DAILY
Перезавантаження "податкової поліції". Навіщо потрібна реформа БЕБ і що не так з ідеєю влади
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Перезавантаження "податкової поліції". Навіщо потрібна реформа БЕБ і що не так з ідеєю влади