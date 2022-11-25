Назвали найшкідливішу кашу, яку краще ніколи не їсти

Яка каша найшкідливіша

Так, лікар Комаровський не радить купувати вівсянку. Але важливо уточнити, що йдеться саме про вівсянку швидкого приготування з пакетиків.

За словами педіатра, це "найшкідливіше, що можна тільки придумати".

Водночас, зазначає Комаровський, якщо хочете отримати хоч якусь користь від вівсянки, то треба купувати та готувати крупу у пластівцях, яку треба варити.

Також шкідливою кашею вважається манна, якою годували всіх нас у дитинстві, а бабусі досі продовжують підгодовувати нею онуків.

Справа в тому, що манна каша - це вуглеводи, що легко засвоюються, які не дають нічого хорошого нашому організму.

"Найкорисніше у крупі завжди в оболонці, якої манка по суті позбавлена ​​при обробці", - каже Комаровський.

Третьою крупою у списку найшкідливіших, на думку лікаря, є білий рис. Його Комаровський називає просто - "ніяким". Одним словом, ніякої користі рисова каша організму не приносить.



А які ж каші корисні

Лікарі вирахували сім найкорисніших каш.

На першому місці стоїть гречка, далі вівсянка (не з пакетиків), далі перлівка, пшоно, кукурудзяна крупа, бурий рис, а також лляна крупа.

Важливо пам'ятати, що корисність каші залежить не тільки від того, яка це крупа, а ще від того, у чому ми цю кашу варимо - у воді чи молоці.

Наприклад, гречка при варінні в молоці втрачає своє залізо. Це не означає, що це погано, адже залізо можна отримати з інших продуктів.