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Назустріч сонцю. В Чорнобилі показали благородну тварину, яка вийшла погрітись

Чорнобиль, Середа 22 травня 2024 08:53
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Назустріч сонцю. В Чорнобилі показали благородну тварину, яка вийшла погрітись В Чорнобилі помітили оленицю (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

В Чорнобилі весна в самому розпалі. Сонцю й теплу радіють всі тварини, які проживають у зоні відчуження.

На світлину потрапила олениця, яка радіє сонцю, повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Facebook-сторінку заповідника.

Що відомо про оленів у Чорнобилі

"Назустріч сонцю. Олениця задоволена. Навколо багато зелені, трави і молодих гілочок. Не відходячи далеко, за деревами, видніється водопій: очевидно, постарались весняні дощики", - написали під світлиною.

Назустріч сонцю. В Чорнобилі показали благородну тварину, яка вийшла погрітисьОлениця в Чорнобилі потрапила на фото (фото: facebook.com/zapovidnyk2018)

В Україні ці тварини мешкають у Карпатах та Криму, а взагалі живуть олені в лісах, степах та пустелях, тримаючись прирічкової рослинності. Їдять вони не менше, ніж 300 видів рослин, головним чином траву, листя і пагони, гриби.

В неволі олені живуть 25-27 років, інколи навіть 30. В природних умовах, як правило, 12-14 років. Самки живуть довше, ніж самці.

До речі, олені, які живуть в жаркому екваторіальному кліматі, не скидають свої роги, а тварини тропічних широт скидають роги нерегулярно, раз в декілька років. А ось як раз олені, що мешкають в помірному поясі, позбавляються від непотрібної частини тіла щорічно.

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Нагадаємо, до цього у Чорнобилі показали пухнасту красуню.

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