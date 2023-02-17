"Ашан" постачає товари військовим РФ під виглядом "гумдопомоги": реакція української мережі

Російське представництво французької мережі магазинів "Ашан" від початку війни постачає товари російським військовим на окупованих територіях України. Це все позиціонувалося як "гуманітарна допомога".

Про це йдеться в розслідуванні The Insider .

Що відомо

Відомо, що поставки складалися як із товарів зі складів "Ашану", так і з товарів, зібраних волонтерами на території магазинів у різних регіонах Росії.

Товари не зовсім схожі на гуманітарну допомогу: шкарпетки для чоловіків 40-го розміру взуття, цигарки, запальнички та бритви. Цікаво, що нічого немає для дітей та жінок.

Кількість товарів (1000 тюбиків зубної пасти, 500 запальничок) свідчить про те, що одержувачів було багато, цього вистачило б на один-два батальйони.

Далі "гуманітарну допомогу" оформлювали як закупівлю з боку десяти юридичних осіб. Всі ці компанії обслуговують петербурзький "Пасажиравтотранс", який, належить до міського комітету з транспорту. Деякі з цих юросіб на запит журналістів не стали приховувати, що товари прямують російським військовим.

Також було задіяно у поставках для окупаційних військ магазини в інших регіонах. Загалом було помічено збір допомоги на території торгових центрів у Самарі, Рибінську та Володимирі.

Постачанням такої "гумдопомоги" займався не тільки "Ашан", а й "Леруа Мерлен", який належить до того ж холдингу.

У розслідуванні також йдеться, що "Ашан" ще й допомагав владі РФ боротися з ухильниками від призову. Відомо, що компанія збирала і передавала до військкоматів дані про своїх співробітників. Прямо на робочому місці їм вручали повістки і пропонували звільнитися.

Реакція українського "Ашану"

В українському представництві "Ашану" на сторінці у Facebook заявили, що шоковані інформацією, яка була опублікована в журналістському розслідуванні щодо допомоги армії Росії.

Тому вони терміново звернулись до офісу у Франції. Однак, вони цю інформацію спростовують.

"Ми очікуємо на офіційну комунікацію", - йдеться у повідомленні.