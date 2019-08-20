Назад не возвращайтесь: дуэт Анна-Мария "распекли" за участие в конкурсе в России

Скандальный дует Анна-Мария поедет в РФ на конкурс "Новая волна 2019" в Сочи. Сестры Анна и Мария Опанасюк объявили о намерении принять участие в международном музыкальном конкурсе, на котором будут представлять Украину. Нужно сказать, что фаны самих артисток восприняли новость неоднозначно - помимо поздравлений и пожеланий победы некоторые поклонники жестко раскритиковали певиц за стремление выступить на территории страны-агрессора.

Как рассказали девушки на Instagram-страничке дуэта ANNA MARIA, в этом году на "Новой волне" помимо Украины будут участники из 13 стран: Италия, Куба, Азербайджан, Армения, Россия, Албания, Латвия, США, Молдова и Испания.

Дует Анна-Мария (Фото: facebook.com/annamariashow)

"Мы хотим показать, что Украина - лучшая! После отбора на Евровидение нам писали люди из разных стран - Германия, Канада, Азербайджан, Латвия. Спрашивали о нашем творчестве, где можно нас услышать и увидеть. Конкурс "Новая волна" транслируется на много стран, а по спутнику - почти на всю планету.

Вот мы хотим для людей планеты Земля показать свою музыку. Достойно представить страну.

Участвует около 13 стран, и мы посчитали, что неправильно, если Украина, где самые душевные песни и красивые голоса, не будет представлена.

Уже через несколько дней начнутся конкурсные дни и нам важна ваша поддержка.

Мы на волне!", - говорится в публикации.

Дуэт Анна-Мария собрался на конкурс "Новая волна 2019" в РФ (Фото: www.instagram.com/annamariaduet)

В комментариях к посту Анны и Марии Опанасюк можно увидеть и восторженные отзывы фанов, и гневные высказывания подписчиков артисток - им устроили "разнос" за участие в конкурсе, который организовывает страна, оккупировавшая часть территории Украины.

П**ц. Мы с этой страной воюем. Наши ребята побеждают. Именно те, благодаря которым вы можете спокойно выступать и даже в Россию ездить. Я вас уважал до этого. Даже на отборе сочувствовал, так как семью нельзя передавать. Но такое... вас спасет лишь песня Крым-Украина на выступлении в Сочи. ПС: Я бы точно какую-то провокацию сделал. Подумайте;

А когда будете давать концерт в ДыРляНлии?

Ну если вы будете представлять Украину, то выступать надо в футболках с надписью - Крым это Украина...

Назад не возвращайтесь...

Скрин комментариев

Напомним, что дуэт ANNA MARIA принимал участие в Нацотборе Евровидения 2019. При этом судьи отдали группе всего один балл, поскольку девушки попали в скандал из-за своей позиции касательно Крыма.

Как сообщалось, родители певиц Лариса и Александр Опанасюк являются фигурантами уголовных производств в Украине об государственной измене, но они недоступны для украинского правосудия, так как постоянно проживают в Крыму.