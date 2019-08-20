Назад не вертайтесь: дует Анна-Марія "рознесли" за участь у конкурсі в Росії

Скандальний дует Анна-Марія поїде в РФ на конкурс "Нова хвиля 2019" в Сочі. Сестри Анна та Марія Опанасюк оголосили про намір взяти участь у міжнародному музичному конкурсі, на якому представлятимуть Україну. Потрібно сказати, що фани самих артисток сприйняли новину неоднозначно - крім привітань і побажань перемоги деякі шанувальники жорстко розкритикували співачок за прагнення виступити на території країни-агресора.

Як розповіли дівчата на Instagram-сторінці дуету ANNA MARIA, цього року на "Новій хвилі" крім України будуть учасники з 13 країн: Італія, Куба, Азербайджан, Вірменія, Росія, Албанія, Латвія, США, Молдова та Іспанія.

Дует Анна-Марія (Фото: facebook.com/annamariashow)

"Ми хочемо показати, що Україна - найкраща! Після відбору на Євробачення нам писали люди з різних країн - Німеччина, Канада, Азербайджан, Латвія. Запитували про нашу творчість, де нас можна почути і побачити. Конкурс "Нова хвиля" транслюється на багато країн, а по супутнику - майже на всю планету.

Ось ми хочемо для людей планети Земля показати свою музику. Гідно представити країну.

Бере участь близько 13 країн, і ми порахували, що неправильно, якщо Україна, де найбільш душевні пісні та красиві голоси, не буде представлена.

Вже через кілька днів розпочнуться конкурсні дні і нам важлива ваша підтримка.

Ми на хвилі!", - йдеться в публікації.

Дует Анна-Марія зібрався на конкурс "Нова хвиля 2019" в РФ (Фото: www.instagram.com/annamariaduet)

В коментарях до посту Анни та Марії Опанасюк можна побачити і захоплені відгуки фанів, і гнівні висловлювання підписників артисток - їм влаштували "рознос" за участь у конкурсі, який організовує країна, яка окупувала частину території України.

П** *ць. Ми з цією країною воюємо. Наші хлопці перемагають. Саме ті, завдяки яким ви можете спокійно виступати і навіть їздити в Росію. Я вас поважав до цього. Навіть на відборі співчував, так як сім'ї не можна зраджувати. Але таке... вас врятує лише пісня Крим-Україна на виступі в Сочі. ПС: Я б точно якусь провокацію зробив. Подумайте;

А коли будете давати концерт у ДиРляНлії?

Ну якщо ви будете представляти Україну, то треба виступати в футболках з написом - Крим це Україна...

Назад не повертайтеся...

Скрін коментарів

Нагадаємо, що дует ANNA MARIA брав участь у Нацвідборі " Євробачення 2019. При цьому судді віддали групі всього один бал, оскільки дівчата потрапили в скандал через свою позицію щодо Криму.

Як повідомлялося, батьки співачок Лариса та Олександр Опанасюк є фігурантами кримінальних проваджень в Україні про державну зраду, але вони недоступні для українського правосуддя, так як постійно проживають у Криму.