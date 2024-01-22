Найважливіші правила самопрезентації на IT-співбесіді: лайфхаки від рекрутера

Співбесіда в IT-сфері складається з різних етапів, одним з яких можна вважати самопрезентацію кандидата. Рекрутери та HR-менеджери наголошують, що враження про людину - як позитивне, так і негативне - може скластися вже у перші хвилини спілкування.

При підготовці матеріалу було використано такі джерела: dev.ua, DOU, Work.ua, Happy Monday.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про найтиповіші помилки під час самопрезентації, як до неї підготуватися та вдало пройти співбесіду.

Найтиповіші помилки

Самопрезентація є важливою частиною співбесіди, адже формує загальне враження про кандидата в очах рекрутера, HR-менеджера чи іншого інтерв'юера.

За словами кар'єрного консультанта і рекрутера з TechMagiс Аліни Бернатської, "ніхто не довідається про те, наскільки ви крутий спеціаліст, допоки ви не навчитеся про це розказувати та влучно подавати свій досвід".

З огляду на це, варто виокремити низку типових помилок, яких найчастіше допускаються кандидати під час самопрезентації:

біографічна розповідь, що починається "з пелюшок"

розповідь про нерелевантний для конкретної позиції досвід

спілкування в стилі "Так/Ні", яке аргументується тим, що в резюме і так все має бути зрозуміло

Вдала самопрезентація - крок до успіху (ілюстративне фото: pixabay.com)

Підготовка до самопрезентації

До будь-якої співбесіди потрібно готуватися, адже розгублений і незграбний кандидат навряд чи зможе отримати омріяну посаду.

У межах підготовки до самопрезентації дайте собі відповідь на кілька основних питань:

навіщо ви це робите (щоб отримати роботу на конкретній посаді)

який результат хочете отримати (перейти на наступний етап співбесіди)

як ви це зробите (вразите співрозмовника своєю впевненістю, компетентністю, успішними кейсами та доцільними прикладами з минулих проектів)

Після цього експерти радять братися безпосередньо за планування самопрезентації.

Пригадати все, що ви знаєте про компанію, проект чи продукт, з яким хочете працювати (розуміння цінностей і цілей роботодавця необхідне для адекватної комунікації та подальшої співпраці).

Переглянути свій попередній досвід з точки зору вимог до обраної вакансії (аби не перевантажувати співрозмовника непотрібною інформацією наголосивши натомість на найважливіших досягненнях).

Згадати про основні перемоги та провали (це допоможе акцентувати увагу співрозмовника на сильних та слабких сторонах у потрібний момент).

Пригадати все, що написано у вашому резюме (будь-яка інформації з CV може перетворитися на запитання).

В резюме має бути лише правда, без перебільшень (ілюстративне фото: pixabay.com)

Проаналізувати свій рівень комунікативних навичок і за потреби навіть потренуватися "перед дзеркалом".

Прокачати англійську мову (особливо усне спілкування).

Скласти умовний план - що і як ви розповідатимете під час співбесіди.

Підготувати запитання або уточнення щодо компанії, проекту або команди (мети, цілей, завдань і т.ін.).

Перевірити, чи добре у вас працює інтернет, чи немає збоїв у роботі гарнітури або камери (якщо співбесіда відбуватиметься онлайн).

Підготувати альтернативне джерело живлення та доступу до інтернету на випадок технічних проблем чи блекаута (якщо співбесіда відбуватиметься онлайн).

Продумати місце для онлайн-співбесіди - з достатнім освітленням і без "мавпочок" на задньому тлі

Подбати про свій гардероб і зовнішній вигляд - кандидат під час співбесіди має бути охайним, а його одяг - стриманим.

Для того, щоб мати охайний вигляд, не обов'язково вбиратися у костюм трійку (ілюстративне фото: pixabay.com)

План самопрезентації

У межах співбесіди ви маєте вразити потенційного роботодавця не пафосом, а:

особистими якостями, поведінкою, вмінням спілкуватися та взаємодіяти (soft skills)

конкретними знаннями, вміннями та навичками, необхідними на обраній посаді (hard skills)

Виходячи з цього, ваша самопрезентація повинна містити інформацію:

про попередній релевантний професійний досвід і досягнення, отримані знання та навички (з конкретними фактами та цифрами)

про технології, програми, інструменти, підходи чи проекти (з якими ви працювали найбільше)

про профільну освіту (якщо вона дотична до посади, на яку ви претендуєте)

про плани розвитку (як особистісного, так і професійного)

про очікування щодо подальшої кар'єри (чого ви плануєте досягти, які цілі для вас максимально цікаві, а які - менш бажані)

чому саме ви підходите на цю вакансію (виходячи з конкретних прикладів, знань, досягнень)

про те, чому ви обрали саме цю сферу роботи або IT-професію (якщо ви прийшли в IT з іншої сфери)

Самопрезентація не повинна втомлювати співрозмовника (ілюстративне фото: pixabay.com)

Поради кандидатам

Під час самопрезентації у межах співбесіди експерти радять кандидатам дотримуватися низки основних рекомендацій.

Триматися впевнено й без зайвої напруги - вирівняти спину, розправити плечі (адже емоційний стан напряму залежить від фізичного), не уникати погляду співрозмовника, не боятися усміхатися, не уникати "базових" емоцій.

Уникати пафосу та завищеної самооцінки - ніхто не любить співпрацювати із "всезнайками", які дивляться на інших зверхньо.

Бути готовими "налагодити контакт" і підтримати діалог - так званий small talk (або ж навіть ініціювати його) - йдеться про адекватну комунікацію та людські якості, які легше виявити у межах розмови "про життя", офіс і т.ін.

Бути привітними й позитивними - не забувати про базові правила етикету.

Бути чесними й відкритими - навіть якщо ви чогось не знаєте, краще пояснити, що раніше ви з цим не працювали, але плануєте розібратися в майбутньому (і зробити це).

Продемонструвати свою зацікавленість у роботі, співпраці, проекті - ставте завчасно підготовлені запитання, уточнюйте все, що вам незрозуміло.