Найцікавіші українські прикмети про зимові свята: що вони нам обіцяють

Українська культура славиться своїм багатством традицій і вірувань, особливо взимку, коли святкують Різдво, Новий рік та Водохреще. Але серед звичних прикмет про щастя і добробут є й зовсім незвичайні. Ось декілька з них:

1. Якщо на Різдво до хати першим увійде чоловік - рік буде щасливим.

Ця прикмета пов'язана з вірою, що чоловіча енергія приносить удачу та достаток.

2. На Старий Новий рік не можна рахувати гроші.

Кажуть, що якщо рахувати гроші на Старий новий рік, вони увесь рік будуть тікати від вас.

3. Якщо собака виє на Водохреще, то рік буде врожайним.

Хоча звучить ця прикмета лячно, але цей знак у народі пояснювали як добру ознаку для землеробів.

4. На Маланки треба пострибати.

Чим вище ви стрибнете, тим кращий врожай буде влітку. Це особливо актуально для тих, хто займається городництвом.

5. Випадково розбити посуд на різдвяні свята - до багатства.

Не хвилюйтеся, якщо тарілка впала саме у ці дні, адже це прикмета майбутнього достатку.

6. Якщо на Новий рік у хаті багато павутиння - рік буде грошовитим.

Звичайно, в сучасних умовах мало хто хоче бачити павуків, але предки вірили, що це ознака приходу грошей.

7. На Щедрий вечір не можна вимітати сміття.

Вважалося, що разом зі сміттям можна вимести з хати удачу та достаток.

8. Якщо на Водохреще морозно - рік буде добрим.

Мороз на Водохреща вважався доброю ознакою, яка передбачала врожайний рік, здоров'я щастя та для всієї родини. А якщо на Водохреще пішов сніг, це віщувало багатство.

9. Не можна позичати гроші на різдвяні свята

Вважалося, що якщо позичити гроші у святкові дні, то весь рік проживеш у боргах. Тому краще відкласти всі фінансові справи на інші дні.

10. Хто сміється в перший день Нового року - той буде щасливим весь рік.

Цю прикмету люблять всі, адже вона підштовхує розпочати рік із гарного настрою, щоб він був наповнений радістю.

11. Якщо небо на різдвяні свята зоряне - літо буде врожайним.

Ясні ночі на різдвяні свята обіцяє вдалий рік для землеробів і хороший урожай.

12. Якщо з'їсти зайву порцію куті на Щедрий вечір - це до збільшення статків.

Народ вірив, що чим більше куті з'їси, тим більше багатства та успіху прийде у твою родину.

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