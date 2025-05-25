"Найстрашніша дідівщина": Козловський розкрив всю правду про свою службу в армії

Так, артист згадав, що спочатку його служба починалася в лавах Національної гвардії України. Проте згодом обставини змінилися - і його перевели до Національного президентського оркестру.

Саме той період, за словами Віталія, став для нього найтяжчим.

"Моя служба починалася як добровольця з Національної гвардії України. Там був близько п'яти місяців. А потім 2023 року мене було переведено якимось чином в Національний президентський оркестр. Це був найбезглуздіший час в моєму житті. Це була найстрашніша дідівщина, яку я в житті переживав. Всюди в армії до мене була повага. Лише тільки в президентському оркестрі це було щось неймовірне", - пригадав співак.

Віталій Козловський (фото: instagram.com/vkozlovsky_music)

Втім, ситуація змінилася, коли навесні 2024 року Козловського перевели в бойовий підрозділ - 22-гу окрему механізовану бригаду. Саме там, на Сумщині, він відчув, що може бути справді корисним.

"Навесні 2024 року мене було переведено у 22-гу окрему механізовану бригаду, де службу я проходив на Сумщині. І там я познайомився з тими людьми, з якими нас сьогодні об'єднує доля, спільна справа. Зараз ми з моїм побратимом займаємося патронатною службою і зборами для нашої бригади. Ми допомагаємо сім'ям загиблих і безвісти зниклих воїнів. Наприклад, до 1 вересня минулого року ми зібрали для понад 500 сімей портфелі до школи. Це такий мінімум, що я розказую", - поділився Віталій.

Віталій Козловський (фото: instagram.com/vkozlovsky_music)

Сьогодні співак активно залучений до гуманітарної та волонтерської роботи. Він підтримує армію зборами коштів, закриває потреби підрозділу, допомагає родинам воїнів і щиро радіє, що може бути корисним на своєму місці.

"На службі я просив в людей допомоги і підтримки, а сьогодні я цю допомогу і підтримку надаю в повному обсязі. Дуже радий, що я сьогодні маю можливість займатися своєю справою і, не принижуючись, заробляти кошти на армію і закривати будь-які потреби. Тому я дуже вдячний всім командирам і обставинам, які сьогодні привели мене до того, що я можу нарешті займатися своєю справою", - сказав виконавець.