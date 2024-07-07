Найстильніші джинси цього літа: 5 пар, які зроблять ваш образ трендовим

Скінні (але не зовсім)

Скінні-джинси можна вважати одним із найсуперечливіших трендів: вони пережили багато чого, щоб знову повернутися в моду у 2024 році.

Скінні все частіше з'являються на подіумах і в нових колекціях провідних брендів. Чи можна їх носити? Так, якщо це не надмірно обтислі джинси, що нагадують легінси, а гібрид скінні та прямих джинсів, також відомий як сигарили.

Скінні (фото: instagram.com/oooginananaooo)

Джинси прямого крою

Ще один камбек, цього разу з 1990-х. Прямі джинси - вічна класика, яка навряд чи коли-небудь втратить свою актуальність. Така модель джинсів чудово підкреслює талію і пасує практично для будь-якого силуету, не обтягуючи ноги.

Пряма форма штанин візуально подовжує і стрункішає ноги, а також акцентує увагу на стегнах. Загалом, ці джинси гарні з усіх боків!

Джинси прямого крою (фото: instagram.com/mariatilve)

Джинси з принтами

Паєтки, банти, вишивки, стрази - все це в літньому сезоні 2024 року офіційно в тренді. Плюси: ви точно будете у центрі уваги, ваш образ виглядатиме гламурно і стильно, і на нього захочеться милуватися.

Мінуси: можливий дискомфорт. Уявіть, що кожного разу стрази будуть за щось чіплятися... Щоб уникнути незручностей, обирайтк джинси з якісним пошиттям. Здавалося б очевидно, але це важливо.

Джинси з принтами (фото: instagram.com/kfjeans_)

Джинси-підкови

А ось що дійсно несподівано з'явилося в цьому сезоні - так це джинси-підкови. Вони набагато цікавіші, ніж здаються на перший погляд!

Джинси такої форми не коригують фігуру, а, навпаки, додають об'єму. Щоб "бочкуватий" крій не робив ноги візуально ширшими, обирайте моделі з високою посадкою і не надто широкими штанинами.

Мініатюрним дівчатам варто вибирати джинси, які закривають щиколотки, інакше вони можуть візуально вкоротити ноги.

Джинси-підкови (фото: instagram.com/classy__gals)

Світлі джинси

Джинси вершкового кольору - безсумнівний мастхев. Хоча ми не відмовляємося від темних відтінків, літо створене для світлого вбрання.

Та й наступної осені молочні штани будуть вельми актуальними: елегантне і жіночне поєднання тренча, джинсів, темно-коричневих козаків і смугастого укороченого лонгсліва.

Світлі джинси (фото: instagram.com/garbarova.ua)