Найстильніші джинси цього літа: 5 пар, які зроблять ваш образ трендовим

Здається, багатьом з нас знайома ситуація, коли полиця в шафі ломиться від джинсів, але ми продовжуємо купувати нові, тому що досі не знайшли ідеальну пару для виходу. Як впоратися з цією проблемою?
РБК-Україна (проект Styler) пропонує обговорити найтрендовіші джинси сезону літо 2024, щоб у вас точно була відповідна пара для будь-якого випадку!
Скінні-джинси можна вважати одним із найсуперечливіших трендів: вони пережили багато чого, щоб знову повернутися в моду у 2024 році.
Скінні все частіше з'являються на подіумах і в нових колекціях провідних брендів. Чи можна їх носити? Так, якщо це не надмірно обтислі джинси, що нагадують легінси, а гібрид скінні та прямих джинсів, також відомий як сигарили.
Скінні (фото: instagram.com/oooginananaooo)
Ще один камбек, цього разу з 1990-х. Прямі джинси - вічна класика, яка навряд чи коли-небудь втратить свою актуальність. Така модель джинсів чудово підкреслює талію і пасує практично для будь-якого силуету, не обтягуючи ноги.
Пряма форма штанин візуально подовжує і стрункішає ноги, а також акцентує увагу на стегнах. Загалом, ці джинси гарні з усіх боків!
Джинси прямого крою (фото: instagram.com/mariatilve)
Паєтки, банти, вишивки, стрази - все це в літньому сезоні 2024 року офіційно в тренді. Плюси: ви точно будете у центрі уваги, ваш образ виглядатиме гламурно і стильно, і на нього захочеться милуватися.
Мінуси: можливий дискомфорт. Уявіть, що кожного разу стрази будуть за щось чіплятися... Щоб уникнути незручностей, обирайтк джинси з якісним пошиттям. Здавалося б очевидно, але це важливо.
Джинси з принтами (фото: instagram.com/kfjeans_)
А ось що дійсно несподівано з'явилося в цьому сезоні - так це джинси-підкови. Вони набагато цікавіші, ніж здаються на перший погляд!
Джинси такої форми не коригують фігуру, а, навпаки, додають об'єму. Щоб "бочкуватий" крій не робив ноги візуально ширшими, обирайте моделі з високою посадкою і не надто широкими штанинами.
Мініатюрним дівчатам варто вибирати джинси, які закривають щиколотки, інакше вони можуть візуально вкоротити ноги.
Джинси-підкови (фото: instagram.com/classy__gals)
Джинси вершкового кольору - безсумнівний мастхев. Хоча ми не відмовляємося від темних відтінків, літо створене для світлого вбрання.
Та й наступної осені молочні штани будуть вельми актуальними: елегантне і жіночне поєднання тренча, джинсів, темно-коричневих козаків і смугастого укороченого лонгсліва.
Світлі джинси (фото: instagram.com/garbarova.ua)
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Під час створення матеріалу було використано джерела: Instagram classy__gals, oooginananaooo, garbarova.ua, kfjeans mariatilve.