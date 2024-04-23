Найстаріший чоловік у світі поділився секретом довголіття

Життєвий шлях найстарішого чоловіка світу

Джон Тіннісвуд (англійською - John Tinniswood) народився 26 серпня 1912 року у Великій Британії - в місті Ліверпуль графства Мерсісайд у регіоні Північно-Західна Англія.

Під час Другої світової війни працював у Корпусі заробітної плати Королівської армії, де зустрів свою майбутню дружину Блодвен.

Їхнє весілля відбулося в 1942 році, а в 1943 році у подружжя народилася єдина донька на ім'я Сьюзен.

Джон Тіннісвуд і його дружина Блодвен (фото: en.wikipedia.org)

Побудувавши кар'єру бухгалтера у компанії Royal Dutch Shell, у 1972 році Тіннісвуд вийшов на пенсію.

У 1988 році після 44 років шлюбу померла його кохана дружина, проте у власній квартирі цей ярий вболівальник футбольного клубу "Ліверпуль" прожив до 107 років.

Пізніше чоловік змушений був переїхати до будинку для людей похилого віку через проблеми із зором.

30 березня 2021 року - у віці 108 років - Тіннісвуд отримав першу дозу вакцини проти COVID-19.

Нині довгожитель проживає у місті Саутпорт графства Мерсісайд.

Після того, як 2 квітня 2024 року помер 114-річний Хуан Вісенте Перес Мора з Венесуели, британець став найстарішим живим чоловіком у світі.

Його вік і "статус" підтверджені:

Групою геронтологічних досліджень (GRG)

Книгою рекордів Гіннеса

Групою LongeviQuest (LQ)

Британський довгожитель Джон Тіннісвуд (колаж: guinnessworldrecords.com)

Водночас найстарішою живою людиною у світі є нині 117-річна супердовгожителька Марія Браньяс Морера з Іспанії.

Секрет довголіття найстарішого чоловіка у світі

За словами Тіннісвуда, попри розповсюджену серед багатьох довгожителів думку про користь середземноморської дієти (коли особливу увагу приділяють рослинній їжі та ненасиченим жирам), він її не дотримувався - як і будь-якої іншої спеціальної дієти.

Він визнав, що секретом його довголіття можна радше назвати три основні складові:

"просто удачу"

помірність у всьому

вживання щоп'ятниці фіш-енд-чіпс (fish and chips) - неофіційної національної англійської страви, що складається з риби, обсмаженої в фритюрі, а також нарізаної крупними скибочками картоплі фрі

Фіш-енд-чіпс - невід'ємна складова англійської кухні (фото: en.wikipedia.org)

"Якщо ви занадто багато п'єте, або занадто багато їсте, або занадто багато гуляєте - якщо ви робите занадто багато будь-чого - зрештою ви постраждаєте", - впевнений чоловік.

Крім того, він наголошує: "Ви живете або довго, або коротко... І ви нічого не можете з цим зробити".

"Завжди робіть усе можливе. Незалежно від того, чи ви чогось навчаєтесь, чи ви навчаєте когось... Віддайте все, що маєте. Інакше - це не варте зусиль", - радить він молодому поколінню.