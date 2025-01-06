Довгожителька з Японії дожила до 116 років: вона їла ці дві страви щодня

Секрет довголіття Томіко Ітооки

Коли їй сказали, що вона займає перше місце у світовому рейтингу суперстолітніх людей, вона просто відповіла: "Дякую".

Минулого року пані Ітоока святкувала свій день народження, вона отримала квіти, торт і листівку від мера.

Томіко народилася в Осаці, вона грала у волейбол у середній школі і завжди була дуже енергійною.

Вона двічі піднімалася на гору Онтаке висотою 10 062 фути.

Японка вийшла заміж у 20 років і мала двох доньок і двох синів. Пані Ітоока керувала офісом текстильної фабрики свого чоловіка під час Другої світової війни. Вона жила одна в Нарі після смерті її чоловіка в 1979 році.

У неї залишилися син і донька, п’ятеро онуків. Похорони відбулися в колі родини та друзів.

За даними Gerontology Research Group, найстарішою людиною в світі зараз є 116-річна бразильська черниця Інах Канабарро Лукас, яка народилася через 16 днів після пані Ітооки.

Що любила їсти довгожителька

Томіко дуже любила банани та намагалася частіше їх вживати, також вона не уявляла свого життя без йогурту.

Ці дві страви японка їла щодня.