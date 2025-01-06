Долгожительница из Японии дожила до 116 лет: она ела эти два блюда ежедневно

Томико Итоока, японка, которая была самым старым человеком в мире согласно Книге рекордов Гиннесса, умерла в возрасте 116 лет. По словам сотрудников, Итоока умерла 29 декабря в доме престарелых в Ашии, префектура Хего, центральная Япония.
Какие именно продукты помогли женщине дожить до 116 лет, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Mirror.
Когда ей сказали, что она занимает первое место в мировом рейтинге суперстолетних людей, она просто ответила: "Спасибо".
В прошлом году госпожа Итоока праздновала свой день рождения, она получила цветы, торт и открытку от мэра.
Томико родилась в Осаке, она играла в волейбол в средней школе и всегда была очень энергичной.
Она дважды поднималась на гору Онтаке высотой 10 062 фута.
Японка вышла замуж в 20 лет и имела двух дочерей и двух сыновей. Госпожа Итоока руководила офисом текстильной фабрики своего мужа во время Второй мировой войны. Она жила одна в Наре после смерти ее мужа в 1979 году.
У нее остались сын и дочь, пятеро внуков. Похороны состоялись в кругу семьи и друзей.
По данным Gerontology Research Group, самым старым человеком в мире сейчас является 116-летняя бразильская монахиня Инах Канабарро Лукас, которая родилась через 16 дней после госпожи Итооки.
Томико очень любила бананы и старалась чаще их употреблять, также она не представляла своей жизни без йогурта.
Эти два блюда японка ела ежедневно.
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