Долгожительница из Японии дожила до 116 лет: она ела эти два блюда ежедневно

Секрет долголетия Томико Итооки

Когда ей сказали, что она занимает первое место в мировом рейтинге суперстолетних людей, она просто ответила: "Спасибо".

В прошлом году госпожа Итоока праздновала свой день рождения, она получила цветы, торт и открытку от мэра.

Томико родилась в Осаке, она играла в волейбол в средней школе и всегда была очень энергичной.

Она дважды поднималась на гору Онтаке высотой 10 062 фута.

Японка вышла замуж в 20 лет и имела двух дочерей и двух сыновей. Госпожа Итоока руководила офисом текстильной фабрики своего мужа во время Второй мировой войны. Она жила одна в Наре после смерти ее мужа в 1979 году.

У нее остались сын и дочь, пятеро внуков. Похороны состоялись в кругу семьи и друзей.

По данным Gerontology Research Group, самым старым человеком в мире сейчас является 116-летняя бразильская монахиня Инах Канабарро Лукас, которая родилась через 16 дней после госпожи Итооки.

Что любила есть долгожительница

Томико очень любила бананы и старалась чаще их употреблять, также она не представляла своей жизни без йогурта.

Эти два блюда японка ела ежедневно.