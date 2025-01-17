Найстаріша іспанка назвала сніданок довголіття та молодості: їй 111 років і вона ніколи не хворіла

Анджеліна Торрес Вальбона, якій 111 років, живе в Іспанії. Вона каже, що в її довгому житті немає секрету, але вона п’є напій із трьох інгредієнтів на сніданок.
Що саме вживає довгожителька, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на reports Surrey Live.
Мешкаючи в квартирі в Ешампле, Барселона, Анджеліна стверджує, що протягом усього життя мала дуже хороше здоров'я і ніколи не хворіла.
Вона успадкувала титул найстарішої людини в Іспанії після смерті Марії Браньяс, яка була найстаршою не тільки в Каталонії, але й у світі у 117 років до її смерті в серпні минулого року. Крім того, після смерті П’єдада Лор’єнте з Арагону у віці 113 років у листопаді Анджеліна тепер утримує рекорд як найстаріша іспанка.
Анджеліна наполягає, що в її вражаючій тривалості життя немає секрету.
Її розпорядок дня включає простий сніданок із "склянки води з кількома краплями лимона та чайною ложкою цукру".
ЇЇ друзі називають її ангелом, але вона скромно не погоджується.
"Я не ангел, я просто люблю ладити з усіма", - зізнається довгожителька.
Анджеліна народилася в Беллвісі 18 березня 1913 року і була п'ятою з семи братів і сестер. На жаль, її батько помер, коли їй було всього три роки, і родина переїхала до Барселони.
Лимонний сік має ряд переваг, будучи чудовим джерелом вітаміну С, який, як показали дослідження, знижує ризик серцевих захворювань та інсульту, а також покращує засвоєння заліза з рослинної їжі, запобігаючи таким чином анемії.
Анджеліна також розповіла про тривалі прогулянки та прагнення дружити з усіма як частину свого способу життя.
Нагадаємо, що 100-річна жінка, яка все ще працює, назвала 5 секретів довголіття.
До речі, дієтолог з зони довгожителів у Японії розказала, що їсть на сніданок.