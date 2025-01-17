Найстаріша іспанка назвала сніданок довголіття та молодості: їй 111 років і вона ніколи не хворіла

Що їсть на сніданок довгожителька?

Мешкаючи в квартирі в Ешампле, Барселона, Анджеліна стверджує, що протягом усього життя мала дуже хороше здоров'я і ніколи не хворіла.

Вона успадкувала титул найстарішої людини в Іспанії після смерті Марії Браньяс, яка була найстаршою не тільки в Каталонії, але й у світі у 117 років до її смерті в серпні минулого року. Крім того, після смерті П’єдада Лор’єнте з Арагону у віці 113 років у листопаді Анджеліна тепер утримує рекорд як найстаріша іспанка.

Анджеліна наполягає, що в її вражаючій тривалості життя немає секрету.

Її розпорядок дня включає простий сніданок із "склянки води з кількома краплями лимона та чайною ложкою цукру".

ЇЇ друзі називають її ангелом, але вона скромно не погоджується.

"Я не ангел, я просто люблю ладити з усіма", - зізнається довгожителька.

Анджеліна народилася в Беллвісі 18 березня 1913 року і була п'ятою з семи братів і сестер. На жаль, її батько помер, коли їй було всього три роки, і родина переїхала до Барселони.

Чим корисний лимонний сік

Лимонний сік має ряд переваг, будучи чудовим джерелом вітаміну С, який, як показали дослідження, знижує ризик серцевих захворювань та інсульту, а також покращує засвоєння заліза з рослинної їжі, запобігаючи таким чином анемії.

Анджеліна також розповіла про тривалі прогулянки та прагнення дружити з усіма як частину свого способу життя.