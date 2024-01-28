Найсмачніший французький пиріг підкорить усіх. Простий рецепт, для якого вам не потрібні ваги

Для приготування вам знадобляться лише продукти та форма для випікання. Цей рецепт неймовірно простий завдяки тому, що блогерка вигадала, як відміряти потрібну кількість інгредієнтів, але при цьому не використовувати ваги. Просто не викидайте баночку, в якій купите йогурт для пирога. Саме нею ви зможете відміряти цукор, борошно та інше.

Вам знадобляться:

1 баночка грецького йогурту (125 г)

2 баночка цукру

3 яйця

1 баночки олії (блогерка використовувала оливкову)

3 баночки борошна

1 чайна ложка розпушувача

1 щіпка солі

1 чайна ложка ванільного екстракту

Малина, чорниця або інші ягоди.

Почнемо приготування. Змішайте в мисці йогурт і цукор, добре збийте масу віночком. Потім додайте яйця, а також екстракт ванілі. Після цього знову все добре збийте, додайте олію. Суміш знову потрібно перемішати.

Після цього починайте додавати сухі інгредієнти. Поступово сипте борошно, сіль та розпушувач. У вас має вийти однорідна маса.

Простий рецепт пирога (скриншот)

Тепер підготуйте форму для запікання. Її потрібно змастити вершковим маслом, після чого присипати борошном. Потім виливайте тісто у форму, а зверху додайте ягоди. Вони мають "потонути" у майбутньому десерті.

Пиріг потрібно запікати у духовці при температурі 180 градусів. Зазвичай він готується за 30-35 хвилин. Коли пиріг спечеться, дайте йому трохи "відпочити" у формі, після чого обережно виймайте його для подачі на стіл. Для краси можете присипати десерт цукровою пудрою.