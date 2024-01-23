Соковита піца "а ля пепероні" на сковорідці. Готується без тіста, але з картоплею

Смачну та соковиту піцу можна приготувати на сковорідці та навіть без тіста. Як виявилося, існує цікавий рецепт "а ля пепероні" з картоплею. Таку піцу можна назвати "покращеним деруном".

Як приготувати піцу з картоплі на сковорідці, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Shuba .

Для приготування вам знадобляться такі інгредієнти:

курячі яйця - 2 штуки

картопля - 2 шт.

сир моцарела - 100 грамів

ковбаса пепероні (або інша) - 5 круглих шматочків

олія соняшникова - 1 столова ложка

сіль та соус для піци - на смак.

Почнемо приготування. Збовтайте яйця та сіль. Потім натріть очищену картоплю та промийте її у воді, це прибере зайвий крохмаль. Після цього гарно віджимайте картоплю, аби з неї вийшла уся рідина.

Потім розігрійте пательню, налийте туди олію. Викладіть натерту картоплю, аби вона покрила усе дно, вирівняйте усе ложкою чи лопаткою, можна навіть трохи притиснути. Смажте картопляний "корж" під кришкою на невеликому вогні.

Коли величезний дерун підрум'яниться - обережно переверніть його на інший бік. Після цього залийте усе збовтаними яйцями та почекайте приблизно хвилину.

Потім змажте дерун соусом, додайте натерту моцарелу, викладіть ковбасу та ще раз посипте усе сиром. Але це ще не все.

Накрийте сковорідку кришкою та дайте "коржу" допектися, а сиру розплавитися. Потім викладайте піцу на тарілку та смакуйте цікаву страву "а ля пепероні".