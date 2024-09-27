Найсильніші заговори на гроші: як правильно говорити "магічні" слова

Підготовка до ритуалу

Перед початком змови варто провести певну підготовку. Ось кілька кроків, які допоможуть вам налаштуватися на процес:

Спочатку визначте свою мету. Чітко вирішіть, скільки грошей ви хочете залучити та для якої цілі. Важливо бути конкретним та реалістичним у своїх очікуваннях.

Чітко вирішіть, скільки грошей ви хочете залучити та для якої цілі. Важливо бути конкретним та реалістичним у своїх очікуваннях. Після цього створіть атмосферу спокою та зосередженості. Оберіть тихе місце, де вас не відволікатимуть, можна увімкнути заспокійливу музику або запалити ароматичні свічки.

Окрім цього, вам потрібно буде підготувати необхідні матеріали:

Спеціальна свічка, зроблена вручну або з магазину з натуральних матеріалів, таких як віск, ароматичні олії, зелена нитка або рослинні стебла.

Монета або купюра (вони можуть бути справжніми або символічними), кристал (наприклад, кварц), аркуш паперу та ручку.

Після цього ви можете приступати до самої змови, залишаючись зосередженими на своїх бажаннях та створюючи потрібний настрій для досягнення результату.

Проведення ритуалу

Під час проведення ритуалу для залучення грошей спочатку засвітіть свічку та покладіть поруч монету або купюру, зосередившись на своїй фінансовій меті. Уявіть, як її вже досягнуто, і сфокусуйтеся на вогні свічки, відчуваючи його тепло та енергію, що наповнюють вас силою.

Далі запишіть свою фінансову мету на аркуші паперу, чітко та конкретно формулюючи бажання, наприклад: "Я залучаю (сума) для (мета)". Покладіть цей папір поруч із монетою або купюрою, візуалізуючи, як гроші починають надходити у ваше життя.

Після цього одночасно доторкніться до папірця та монети (або купюри), зосереджуючись на своєму бажанні. Під час цього повторюйте заговір, що відображає вашу мету. Наприклад: "Сили Всесвіту, закликаю вас, нехай багатство прийде до мене. Достаток оточує мене. Амінь!". Продовжуйте повторювати його кілька разів, відчуваючи, як ваша енергія поєднується з енергією достатку.

Після завершення ритуалу, монету та папірець слід покласти у спеціальне місце, призначене для зберігання амулетів або фінансових символів. Нарешті, подякуйте Всесвіту за допомогу та підтримку, вірячи, що змова вже починає діяти.

Важливо пам'ятати: основні складові успішного ритуалу - це ваша віра, зосередженість та чітке розуміння мети.