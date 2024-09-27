RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Сильнейшие заговоры на деньги: как правильно говорить "магические" слова

Самые сильные заговоры на деньги (фото: freepik.com)
Автор: Марина Кравченко

Заговоры на деньги – это сильные ритуалы, которые могут помочь привлечь финансовый успех. Выполняя их правильно, вы можете улучшить свое материальное положение и добиться желаемого достатка.

РБК-Украина (проект Styler) объясняет, какие проводить ритуалы, чтобы избавиться от бедности и стать богатым.

Подготовка к ритуалу

Перед началом сговора следует провести определенную подготовку. Вот несколько шагов, которые помогут вам настроиться на процесс:

  • Сначала определите свою цель. Четко решите, сколько денег вы хотите привлечь и для какой цели. Важно быть конкретным и реалистичным в ожиданиях.
  • После этого создайте атмосферу покоя и сосредоточенности . Выберите тихое место, где вас не будут отвлекать, можно включить умиротворяющую музыку или зажечь ароматические свечи.

Кроме того, вам нужно будет подготовить необходимые материалы:

  • Специальная свеча сделана вручную или из магазина из натуральных материалов, таких как воск, ароматические масла, зеленая нить или растительные стебли.
  • Монета или купюра (они могут быть подлинными или символическими), кристалл (например, кварц), лист бумаги и ручку.

После этого вы можете приступать к самому заговору, оставаясь сосредоточенными на своих желаниях и создавая необходимое настроение для достижения результата.

Проведение ритуала

Во время проведения ритуала для привлечения денег сначала зажгите свечу и положите рядом монету или купюру, сосредоточившись на своих финансовых целях. Представьте, как она уже достигнута, и сфокусируйтесь на огне свечи, чувствуя его наполняющие вас силой тепло и энергию.

Далее запишите свои финансовые цели на листе бумаги, четко и конкретно формулируя желания, например: "Я привлекаю [сумма] для [цель]". Уложите эту бумагу рядом с монетой или купюрой, визуализируя, как деньги начинают поступать в вашу жизнь.

После этого одновременно прикоснитесь к бумажке и монете (или купюре), сосредотачиваясь на своем желании. Во время этого повторяйте заклинание, отражающее вашу цель. Например: "Силы Вселенной, призываю вас, пусть богатство придет ко мне. Обилие окружает меня. Аминь!". Продолжайте повторять его несколько раз, чувствуя, как ваша энергия сочетается с энергией изобилия.

После завершения ритуала, монету и бумажку следует положить в специальное место, предназначенное для хранения амулетов или финансовых символов. Наконец, поблагодарите Вселенную за помощь и поддержку, веря, что сговор уже начинает действовать.

Важно помнить: основные составляющие успешного ритуала - это ваша вера, сосредоточенность и понимание цели.

Раньше мы рассказывали, к чему "горят" уши - народные приметы и предрассудки , которые точно нужно знать.

Также узнайте, как защитить своего ребенка от сглаза.

При написании материала были использованы источники: Yak Koshachek, Taro Magic.

Читайте РБК-Украина в Google News
Цікаві фактиПриметы