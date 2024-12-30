Найсильніші та найважливіші дати у 2025 році: які дні принесуть удачу

2025 рік обіцяє стати часом нових можливостей і яскравих подій для кожного знака зодіаку. Астрологи виділяють особливі дні, коли енергія зірок буде сприятливою для важливих рішень, нових починань і здійснення мрій.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає про щасливі дати для кожного знака зодіаку в 2025 році і дає поради, як краще використати ці моменти.
Найбільших успіхів у справах Овни досягнуть взимку, коли 16 січня 2025 року Марс опиниться в опозиції до Землі, що відкриє великі можливості на професійному шляху. Везіння також очікується восени: у сфері особистих стосунків встановиться атмосфера, ідеальна для покращення сімейного клімату та започаткування нових знайомств, якщо ви самотні.
Найприємніші сюрпризи очікують Тельців у першій половині року. Попри ретроградну Венеру в березні та квітні, представники знаку зможуть досягти значних успіхів у сфері сімейних стосунків. Можливо, самотні Тельці почнуть готуватися до весілля або очікувати поповнення. Професійне визнання прийде ближче до осені, коли ви несподівано знайдете справу, якою давно мріяли займатися.
25 лютого 2025 року відбудеться з'єднання вашої планети з Сатурном, що посилить енергетику Меркурія, який, своєю чергою, активує життєві ресурси Близнюків. Смiливо реалізовуйте найамбітніші та серйозні проєкти, не боячись невдач. Ще одним сприятливим періодом стане кінець весни, коли вдасться вирішити неоднозначні питання, пов'язані з другою половинкою.
У 2025 році Раки зможуть кардинально змінити життя та розібратися з обтяжливим минулим: закрити борги, вийти з токсичних стосунків, позбутися шкідливих звичок. Більшість приємних змін відбудеться у другій половині року, особливо якщо активно діяти під час зростаючого Місяця, який є таємним джерелом енергії вашого знаку.
Головною планетою у 2025 році буде Марс, що сприятиме кожному Леву. Для вас цей період пройде максимально активно та плідно, вдасться досягти успіху в багатьох справах. Також багато хто зможе звільнитися від складних спогадів і сумних думок та зарядитися оптимізмом на довгострокову перспективу.
Діви опиняться на правильному шляху і не захочуть з нього звертати. Правлячий цим знаком Меркурій подарує своїм підопічним безліч шансів виправитися та стати кращими. У першій половині року прагніть до особистісного зростання, у другій - зосередьтеся на вдосконаленні професійних навичок.
Найпродуктивнішим і найуспішнішим періодом для Терезів стане час із початку року до 31 травня 2025 року. У цей час Венера, яка покровительствує цьому знаку, буде на найвищій точці над горизонтом.
До цієї дати сміливо беріться за найскладніші справи та розвивайте особисті стосунки. У другій половині року варто уникати зайвої активності та зосередитися на ментальному здоров’ї.
Скорпіонів у 2025 році супроводжуватиме зірка у вигляді Марса, що відкриє нові можливості. Ви зможете ставити перед собою масштабні цілі й блискуче втілювати мрії. Особливо сприятливим буде період із вересня по листопад, коли можна очікувати професійних успіхів.
Для Стрільців 2025 рік стане часом любовних переживань, які почнуться вже з кінця зими. Активність Юпітера, що змінюватиме знаки Рака та Близнюків, суттєво впливатиме на ваші рішення. Наприкінці року можливий переїзд до іншого міста або навіть країни.
У 2025 році Козороги зможуть змінити те, що давно їх не влаштовувало. Завдяки з’єднанню Сатурна й Меркурія позитивні зміни почнуться після 25 лютого. У цей час ви зможете зрушити з мертвої точки важливі питання. Загалом рік буде гармонійним і стабільним.
Перша половина 2025 року подарує Водоліям багато приємних знайомств, успішних проєктів і фінансових досягнень. 6 липня з’єднання Сатурна й Нептуна відкриє потік творчих ідей, які стануть корисними у майбутньому. До другого півріччя ви значно виростете в професійному плані та отримаєте довгоочікуване визнання.
Для Риб у 2025 році пріоритетними стануть кар’єра й любов. Ймовірно, вам доведеться поєднувати ці сфери в одному просторі. Венера наділить вас емоційністю, тому варто зважувати кожне рішення та не поспішати у питаннях особистого характеру. Наприкінці року очікуються значні фінансові досягнення.
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При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: видання Lifestyle Asia, Allure.