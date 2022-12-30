Найсильніші та найважливіші дати у 2023 році: ці дні принесуть вам удачу

Дні сили варто зберегти в блокноті або телефоні, щоб вибирати дату для важливої події правильно. Такі дати принесуть вам успіх та успіх.

Дзеркальні дати

У 2023 році дзеркальних дат буде більше, ніж у 2022. І таких дат буде всього 17. Це:

01.01.2023; 02.02.2023; 23.02.2023 – найсильніша дата; 03.03.2023; 23.03.2023; 20.03.2023; 23.03.2023; 04.04.2023; 05.05.2023; 06.06.2023; 07.07.2023; 08.08.2023; 09.09.2023; 10.10.2023; 23.10.2023; 11.11.2023; 12.12.2023.

Зверніть увагу, що кожна дзеркальна дата є унікальною по-своєму і має значення кількість однакових цифр і самі цифри.

Дні рівнодення та сонцестояння

20 березня – день весняного рівнодення. Цей день буде дуже сильним, гармонійним та позитивним. Енергетика буде наповнена тілом, любов'ю та спокоєм.

Осіннє рівнодення настане 23 вересня. Цей день підійде для прощення та очищення свого простору від усього зайвого.

День літнього сонцестояння – 21 червня. Цей день астрологи та біоенергетики називають найкращим днем літа та року в цілому. Цього дня можуть відбуватися справжні чудеса.

День зимового сонцестояння - 21 грудня. День буде сприятливим та підійде для нових починань, активної роботи та зростання оптимізму. Енергетично цей день стане найсвітлішим завдяки аспекту Венери та Урану.

Вплив планет

Найвдаліші дні відповідно до планет це ті, коли вони виходять зі свого ретроградного руху.

Меркурій – 18 січня, 15 травня, 15 вересня. Вдалі дні для поїздок та романтичного спілкування

Венера – 4 вересня. День для спорту, зміцнення здоров'я та стосунків у сім'ї.

Марс – 12 січня. День, коли люди зможуть знову набути сили та відчують приплив позитивної енергії, впевненість у собі.

Юпітер – 31 грудня. Важливий день для позбавлення негативних спогадів.

Сатурн – 4 листопада. Дозволить позбутися всього, що отруює наше життя.

Уран – 22 січня. Інтуїція знову стане сильною, можливі осяяння.

Нептун – 6 грудня. Можна змінювати пріоритети, цілі та позбавлятися непотрібного.

Плутон – 11 жовтня. Очікується позитивна внутрішня зміна у багатьох людей.

Дні переходу планет у позитивні знаки Зодіаку

Меркурій: 11 лютого, 11 червня, 11 липня, 28 липня, 5 жовтня, 10 листопада, 1 грудня

Венера: 27 січня, 16 березня, 7 травня, 8 листопада

Марс: 20 травня, 12 жовтня, 24 листопада

Сатурн: 7 березня