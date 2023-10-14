Найсильніші молитви на Покрову 2023, які подарують здоров'я, щасливу сім'ю та захист

14 жовтня за "старим" григоріанським календарем українці відзначають Покрову Пресвятої Богородиці. У цей день заведено звертатися до Богородиці в молитвах і просити здоров'я, заміжжя. Крім того, це свято дуже шанували козаки, тому до вищих сил можна звертатися й за тим, щоб з поля бою здоровими та живими повернулися чоловіки.

Коротка молитва

Радуйся, Радість наша, покрий нас від усякого зла чесним Твоїм омофором.

Захисна молитва

Пом'яни нас у твоїх молитвах, пані Діво Богородице, та не загинемо за множення гріхів наших, покрий нас від усякого зла і лютих напастей; на Тебе, бо сподіваємося і, твого покриву свято вшановуємо, тебе величаємо

Молитва про заміжжя

О, Пресвята Діво Маріє, прийми молитву цю від мене, негідної слуги Твоєї, і вознеси її до Престолу Бога Твого Сина, нехай милостивий він буде до прохань наших. Прибігаю до Тебе як до Заступниці нашої: почуй нас, що моляться Тобі, покрий нас покровом Твоїм і випроси у Бога Сина Твого для нас всіх благ: подружжю любові та злагоди, дітям послуху, скривдженим терпіння, скорботним благодушності, всім нам духу розуму і благочестя, духу милосердя і лагідності, духу чистоти й правди.

Збережи мене від гордості й самолюбства, дай же мені охоту до працьовитості й благослови труди мої. Як Закон Господа, Бога нашого наказує людям в чесному подружжі жити, то приведи мене, Матір Божа до нього, не для догоджання бажанню моєму, а для виконання призначення Отця нашого Святого, бо Він Сам сказав: недобре чоловікові бути одному і, створивши йому жінку на помічницю, благословив їх рости, множитися і населяти землю. Амінь.

Сама сильна молитва на Покрови

О Пречиста Діво, Мати Господа Всевишніх сил, Неба і землі козацька Царице, Богохранимого стольного града Києва і всієї держави нашої України – Всемогутня Заступнице! Прийми всехвальні й подячні піснеспіви ці від нас, недостойних рабів Твоїх, і піднеси молитви наші до Престолу Бога і Сина Твого, щоби був милостивим до неправд наших і послав благодать Свою до тих, хто шанує Всечесне ім’я Твоє і з вірою та любов’ю вклоняється благовісній іконі Твоїй. О, Владичице Пресвята, змилуйся над немічними людьми твоїми, позбав нас зневіри, відчаю, гніву, ворожнечі, недовір’я, заздрощів, наклепу, ненависті, марнославства і гордощів бісівських, а відтак зглянься на всіх нас милістю Твого заступництва.

Підійми нас із глибини гріховної та просвіти сердечні очі наші, щоби бачити Спасіння. Будь милосердною і тут, і там: як на стороні земного буття, так і на Страшному Суді Сина Твого. Ти після Бога перша наша Надія і Заступниця всіх, хто прибігає до тебе з вірою.

Збережи соборність землі нашої Української, покрий нас Святим Твоїм Омофором від зазіхання злих нечистих сил та усякого супостата, нехай буде в країні нашій правда Господня, та хай збережуться в народі нашому святодідівська мова та звичаї. Бо молимося до Тебе Пречиста і Непорочна Діво як до Всемогутньої Заступниці та Винуватиці спасіння нашого і величаємо Святе та Величне ім’я Отця і Сина і Святого Духа в Троїці славимо і поклоняємого Бога, нині та повсякчас і навіки-віків. Амінь.