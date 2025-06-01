Найсильніші магнітні бурі у червні: точні дати і поради, як вберегти здоров'я

У червні 2025 року очікується кілька магнітних бур, серед яких будуть як слабкі, так і сильні. Метеочутливі люди можуть відчути головний біль, втому або перепади настрою.

Коли очікуються найсильніші магнітні бурі у червні 2025 року та як можна вберегти здоров'я, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Прогноз магнітних бур

Червень почався з потужних геоштормів, які виникли через викид корональної маси на Сонці. 1 та 2 червня - найнебезпечніші дні, оскільки вчені прогнозують підвищення активності до Кр-індексу до 7-8 (G3-G5).

Такі магнітні бурі викликають погіршення самопочуття у багатьох людей на планеті. Також можуть бути проблеми з радіозв'язком, мобільним зв'язком, збій у роботі супутників, навігаторів та іншої техніки.

Наступні небезпечні дати:

5-7 червня - магнітна буря червоного рівня, яка досягне G2.

9 червня - помірна магнітна буря, рівень G1

12-14 червня - потужний геошторм з рівнем G3

16-18 червня - магнітна буря рівня G1-G2

21-22 червня - сильна магнітна буря, яка досягне рівня G2

26 червня - магнітна буря рівня G1

Варто додати, що сонячна активність дуже нестабільна і показники можуть змінюватися, тому необхідно слідкувати за оновленими прогнозами.

Що таке магнітна буря

Магнітна буря - це збурення магнітного поля Землі, спричинене потужними потоками заряджених частинок від Сонця. Вони впливають не лише на техніку й навігаційні системи, а й на самопочуття людей.

Магнітні бурі класифікуються за шкалою G1-G5:

G1 (слабка): майже не відчувається

G2 (помірна): можливі збої в енергосистемах, невелике нездужання у людей

G3 (сильна): може впливати на здоров’я, GPS і радіозв’язок

G4-G5: рідкісні події, що можуть спричиняти серйозні технічні та біологічні наслідки

Як магнітні бурі впливають на людину

Численні дослідження вчених підтверджують, що магнітні бурі мають вплив на життєдіяльність людини. Потужні геошторми можуть спричинити збій у роботі багатьох засобів зв'язку. Крім того, у людей спостерігається погіршення самопочуття, яке проявляється у таких симптомах:

Головні болі

Мігрень

Запаморочення

Слабкість

Швидка втома

Безсоння вночі та сонливість вдень

Зниження концентрації та працездатності

Туман в голові

Підвищення тривожності та дратівливості

Стрибки тиску

Порушення серцевого ритму

Загострення хронічних захворювань

Депресивні розлади

Емоційна нестабільність

Агресія

Особливо вразливі: люди похилого віку, вагітні, маленькі діти, люди з хронічними захворюваннями, гіпертоніки та сердечники

Як захистити своє здоров'я

Лікарі дають загальні рекомендації на дні магнітних бурі та радять дотримуватися нормального розпорядку дня, повноцінно харчуватися та знижувати навантаження на організм - фізичні та психоемоційні.

Також потрібно:

Висипатися. Повноцінний сон від 7 до 9 годин нормалізує роботу нервової системи. Намагайтеся засинати не пізніше 23:00.

Уникати стресів. Навіть незначне емоційне навантаження може погіршити самопочуття.

Зменшуйте фізичну активність. Намагайтеся використовувати помірні вправи, замініть похід у зал басейном.

Повноцінно харчуватися. Додайте більше овочів та фруктів та не вживайте шкідливу їжу, алкоголь та велику кількість напоїв з кофеїном, енергетики.

Дотримуватися водного балансу. Пийте більше звичайної чистої води.

Дихати свіжим повітрям. Гуляйте у парках чи вибирайтеся за місто, провітрюйте приміщення.

Слідкувати за самопочуттям. Не пропускайте таблетки, які ви приймаєте регулярно, міряйте тиск.

Обмежити використання гаджетів. Намагайтеся менше користуватися гаджетами, особливо у вечірні години, за 2-3 години до сну.

Якщо самопочуття викликає занепокоєння - звертайтеся за допомогою до лікарів.