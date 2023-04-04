Найшвидші способи зробити тюль білосніжним: ці секрети ви точно не знали

Зазвичай перед святами усі намагаються відбілити тюлі та інші текстильні вироби до стану нового. Кілька способів допоможуть зробити це вручну або в машинці.
Що потрібно зробити - читайте в матеріалі нижче.
Інколи так трапляється, що немає часу на замочування, тому можна використати машинку, особливо якщо тканина, з якої зроблений тюль, допускає машинне прання.
Потрібно насипати порошок, потім додати 1 ст. л соди і 1 ст. л кухонної солі. Також у відсік для кондиціонера налийте 1 ст. л оцту. Далі покладіть тюль в мішок для тканини або в наволочку, а потім виперіть в машині на делікатному режимі без віджиму.
Такий метод підходить для тюлів з будь-якого матеріалу. Необхідно взяти 1 пакет лимонної кислоти і розвести його у 2-3 літрах теплої води. Далі прополощіть в розчині тюль, а потім висушіть природним чином.
Щоб відбілити тюль за допомогою солі, потрібно приготувати спеціальний розчин. Спочатку потрібно налити у місткість 5 літрів води, температура якої не повинна перевищувати 40 градусів.
Далі додайте 5 столових ложок солі та прального порошку до цієї води.
Після цього потрібно опустити тюль в отриманий розчин і залишити його там на ніч. В кінці тюль потрібно сполоснути чистою водою.
Щоб зробити тюль чистим, варто дотримувати таких рекомендацій:
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