Найшвидші способи зробити тюль білосніжним: ці секрети ви точно не знали

Як відбілити тюль від жовтизни в машинці

Інколи так трапляється, що немає часу на замочування, тому можна використати машинку, особливо якщо тканина, з якої зроблений тюль, допускає машинне прання.

Потрібно насипати порошок, потім додати 1 ст. л соди і 1 ст. л кухонної солі. Також у відсік для кондиціонера налийте 1 ст. л оцту. Далі покладіть тюль в мішок для тканини або в наволочку, а потім виперіть в машині на делікатному режимі без віджиму.

Допоможе лимонна кислота

Такий метод підходить для тюлів з будь-якого матеріалу. Необхідно взяти 1 пакет лимонної кислоти і розвести його у 2-3 літрах теплої води. Далі прополощіть в розчині тюль, а потім висушіть природним чином.

Сіль

Щоб відбілити тюль за допомогою солі, потрібно приготувати спеціальний розчин. Спочатку потрібно налити у місткість 5 літрів води, температура якої не повинна перевищувати 40 градусів.

Далі додайте 5 столових ложок солі та прального порошку до цієї води.

Після цього потрібно опустити тюль в отриманий розчин і залишити його там на ніч. В кінці тюль потрібно сполоснути чистою водою.

Щоб зробити тюль чистим, варто дотримувати таких рекомендацій: