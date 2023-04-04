Самые быстрые способы сделать тюль белоснежной: эти секреты вы точно не знали

Как отбелить тюль от желтизны в машинке

Иногда так случается, что нет времени на замачивание, поэтому можно использовать машинку, особенно если ткань, из которой сделана тюль, допускает машинную стирку.

Нужно насыпать порошок, затем добавить 1 ст. л соды и 1 ст. л поваренной соли. Также в отсек кондиционера налейте 1 ст. л уксуса. Далее положите тюль в мешок для ткани или в наволочку, а затем постирайте в машине на деликатном режиме без отжима.

Поможет лимонная кислота

Такой метод подходит для тюлей из любого материала. Необходимо взять 1 пакет лимонной кислоты и развести в 2-3 литрах теплой воды. Далее прополощите в растворе тюль, а затем высушите естественным образом.

Соль

Чтобы отбелить тюль с помощью соли, нужно приготовить специальный раствор. Сначала нужно налить в емкость 5 литров воды, температура которой не должна превышать 40 градусов.

Затем добавьте 5 столовых ложек соли и стирального порошка к этой воде.

После этого нужно опустить тюль в раствор и оставить ее там на ночь. В конце тюль нужно ополоснуть чистой водой.

Чтобы сделать тюль чистым, следует соблюдать следующие рекомендации: