Найшвидший рецепт олів'є, який можна готувати не лише на Новий рік

Що потрібно для олів'є

Для того, щоб швидко приготувати олів'є до Нового року, знадобляться такі продукти:

ковбаса (молочна або варена) - 300 г

яйця - 2 шт.

картопля - 3 шт.

мариновані огірки - 6 шт.

консервований горошок - 1 баночка

морква - 2 шт.

цибуля - 1 шт.

зелена цибуля - до смаку

сіль - до смаку

перець - до смаку

майонез - до смаку

Як готувати олів'є

Рецепт олів'є неодноразово змінювався, стаючи простішим або складнішим залежно від наявних продуктів та смакових побажань.

Вважається, що найвідоміша версія олів'є складається з вареної ковбаси, відвареної картоплі та яєць, солоних огірків, консервованого горошку та майонезу. Тож інші продукти можна додавати за бажанням.

Готувати олів'є доволі просто. Для початку потрібно ретельно помити картоплю та моркву, а потім відварити їх, не знімаючи попередньо шкірку.

Також потрібно зварити яйця круто. Потім картоплю, моркву та яйця потрібно почистити та нарізати на кубики. Щоб пришвидшити цей процес замість ножа можна використовувати овочерізку.

Ковбасу також потрібно нарізати на кубики - такого ж розміру, як овочі. За бажанням, ковбасу можна замінити на відварене філе, проте це вимагає часу для приготування.

Солоні огірки можна замінити на квашені або навіть на свіжі. Потрібно відрізати гіркі кінці та нарізати огірок кубиками. Кількість огірків для олів'є залежить від розміру овочу.

Цибулю треба почистити та нарізати півкільцями. Важливо: інгредієнт може давати гіркуватість, тому варто обирати цибулю невеликого розміру або не використовувати її зовсім.

Крім цього, цибулю можна попередньо замаринувати. Зелену цибулю потрібно промити та подрібнити ножем.

Злийте з консервованого горошку воду та пересипте його до великої миски. Додайте решту інгредієнтів для олів'є, ретельно перемішайте салат - і олів'є можна ставити на святковий стіл.