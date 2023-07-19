Найпростіший спосіб засолити сало в банці: заощадите купу грошей та часу

Сало вважається корисним продуктом. В Україні його використовують як закуску, на бутерброди, додають до різних страв або просто з'їдають 1-2 шматочки, щоб насититися чи підтримати сили організму.
Найпопулярнішим є солоне сало. Його можна купувати вже готове, а можна засолити самостійно. Як це зробити швидко і легко – читайте у матеріалі нижче.
Приготуйте розсіл: у воду додайте сіль, поставте на вогонь і доведіть до кипіння. Потім знімаємо з вогню і даємо повністю охолонути.
Сало ріжемо шматочками - не ширше за 5 см. Шматочки повинні вільно проходити в шийку банки.
Часник чистимо і пропускаємо через прес. Натираємо сало часником з усіх боків. Лавровий лист промиваємо теплою водою та трохи обсушуємо.
На дно кожної банки кладемо кілька шматочків сала шкіркою донизу. Зверху додаємо по 1 листочку лаврового листа та пару горошин перцю. Далі – ще один шар сала.
Банку утрамбовувати не потрібно і шматочки сала не повинні бути притиснуті один до одного занадто щільно.
Коли банку буде наповнено до верху, залийте готовим розсолом. Накриваємо кришкою, але не щільно. Залишаємо при кімнатній температурі на 3 дні. Потім щільно закручуємо кришкою і прибираємо в холодильник ще на три дні.
До речі, ми писали про те, в якому вигляді сало найкорисніше.
А ще розповідали про те, як самостійно зробити неймовірно смачні в'ялені помідори.