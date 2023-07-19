Найпростіший спосіб засолити сало в банці: заощадите купу грошей та часу

Що вам знадобиться:

Свіже сало – 1,5 – 2 кг

Вода – 1 л

Сіль кухонна великого помелу - 200 г

Часник - 1 головка

Лавровий лист – 4 шт.

Перець чорний мелений або запашний - до свого смаку

Як засолити сало

Приготуйте розсіл: у воду додайте сіль, поставте на вогонь і доведіть до кипіння. Потім знімаємо з вогню і даємо повністю охолонути.

Сало ріжемо шматочками - не ширше за 5 см. Шматочки повинні вільно проходити в шийку банки.

Часник чистимо і пропускаємо через прес. Натираємо сало часником з усіх боків. Лавровий лист промиваємо теплою водою та трохи обсушуємо.

На дно кожної банки кладемо кілька шматочків сала шкіркою донизу. Зверху додаємо по 1 листочку лаврового листа та пару горошин перцю. Далі – ще один шар сала.

Банку утрамбовувати не потрібно і шматочки сала не повинні бути притиснуті один до одного занадто щільно.

Коли банку буде наповнено до верху, залийте готовим розсолом. Накриваємо кришкою, але не щільно. Залишаємо при кімнатній температурі на 3 дні. Потім щільно закручуємо кришкою і прибираємо в холодильник ще на три дні.