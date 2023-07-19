Самый простой способ засолить сало в банке: сэкономите кучу денег и времени

Сало считается полезным продуктом. В Украине его используют как закуску, на бутерброды, добавляют в различные блюда или просто съедают 1-2 кусочка, чтобы насытиться или поддержать силы организма.
Самым популярным является соленое сало. Его можно покупать готовое, а можно засолить самостоятельно. Как это сделать быстро и легко - читайте в материале ниже.
Приготовьте рассол: в воду добавьте соль, поставьте на огонь и доведите до кипения. Потом снимаем с огня и даем полностью остыть.
Сало режем кусочками - не шире 5 см. Кусочки должны свободно проходить в шейку банки.
Чеснок чистим и пропускаем через пресс. Натираем сало чесноком со всех сторон. Лавровый лист промываем теплой водой и немного обсушиваем.
На дно каждой банки кладем несколько кусочков сала шкуркой вниз. Сверху добавляем по 1 листочку лаврового листа и пару горошин перца. Далее - еще один слой сала.
Банку утрамбовывать не нужно и кусочки сала не должны быть прижаты друг к другу слишком плотно.
Когда банка будет наполнена до верха, залейте готовым рассолом. Накрываем крышкой, но не плотно. Оставляем при комнатной температуре на 3 дня. Потом закручиваем плотно крышкой и убираем в холодильник еще на три дня.
Кстати, ранее мы писали о том, в каком виде сало самое полезное.
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