Найпростіший метод зварити яйця так, щоб вони легко очищувалися (відео)

Яйця входять до багатьох закусок та салатів на різдвяні та новорічні свята. І головний біль кожного кулінара - як очистити яйце так, щоб частина білка не лишалася на шкарлупі.
Як правильно зварити яйця, щоб вони легко очищалися, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на допис Treckablog (Дарія Дорошкевич) в Instagram.
Перед варінням потрібно взяти звичайну канцелярську кнопку та зробити маленький отвір у шкарлупі. А після цього варити яйце звичайним для вас способом та покласти після варіння традиційно у холодну воду на декілька хвилин.
Після цієї хитрості шкарлупа буде ідеально відходити від яйця і білок прилипати до неї не буде.
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