Найпростіші способи збити температуру без таблеток

Коли потрібно збивати температуру

Фахівець зазначає, що якщо у вас застуда, то організм підіймає температуру, щоб активізувалися речовини.

"Тому до 38 градусів збивати не потрібно. А вище - вже небезпечно, можуть утворюватися тромби та будуть ускладнення", - каже Юрій Габорець.

Як збити температуру без таблеток

Він дав декілька порад, як можна збити високу температуру без застосування препаратів.

1. Пити багато рідини, щоб вимивати токсини.

2. Розтирати руки, ноги, щоб не було спазма судин, коли знобить, щоб працював периферичний кровообіг.

3. Обтирання теплою водою. Мокра поверхня віддає в 7 разів більше тепла, ніж суха.

4. Можна холодний вологий рушник на лоба чи шию, під потилицю.

А ось від інших народних методів лікар радить відмовитися.

"Горілка, оцет - вони всмоктуються через шкіру і роблять ще гірше. Лід викликає спазм судин, а внутрішня температура все одно залишається дуже високою", - пояснив лікар.

Що робити, якщо температура не збивається

"Якщо температура не спадає, то потрібно нестероїдні протизапальні препарати, типу ібупрофену, чередувати з парацетамолом, можна додати ношпу внутрішньом'язово, гормони, щоб подавити катехоламіни", - радить Габорець.

Також лікар додав застереження щодо дітей з високою температурою. Він наголосив, що залишати дитину без нагляду категорично заборонено.

"Головне, не тримати дитину з високою температурою дома без нагляду лікаря, бо у дітей недорозвинутий центр терморегуляції, температура може легко піти за 40, а білок динаторгується при 42. Тому самолікування себе чи рідних не дуже безпечно, краще довіритися сімейному та педіатру", - додав фахівець.