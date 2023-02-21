Найпростіші способи заощадити на покупках: без жорстких відмов від найсмачнішого

Продукти харчування

Ця стаття витрат зазвичай у сім'ях найбільша. І багатьом здається, що заощадити на продуктовому кошику дуже складно. Насправді це не так і потрібно просто дотримуватись важливих правил.

Змініть харчові звички

Відмовтеся від напівфабрикатів і готуйте вдома самостійно. Спробуйте скласти меню на тиждень із базових продуктів - наприклад, супи, каші, овочі, щось м'ясне. Урізноманітніть раціон чимось більш простим. Складіть список продуктів по меню.

Не купуйте овочі та фрукти не по сезону – вони зазвичай дуже дорогі. Віддавайте перевагу сезонним і не закуповуйте про запас - якщо вам потрібно на тиждень 5-6 цибулин, то стільки й купіть.

Правильно робіть закупівлі

У супермаркет ходіть зі списком продуктів та купуйте строго по ньому. Позбудьтеся звички кидати в кошик все, що вам захотілося. Спонтанні емоційні покупки займають зазвичай 30% вашого кошика. Тому – перестаньте купувати зайве.

Перед походом у магазин намагайтеся поїсти – голодна людина купує у рази більше. При виборі товару не полінуйтеся подивитися на нижні полички - зазвичай там розміщують товар подешевше, а на рівні ваших очей - те, що дорожче.

І не забувайте про акції. У будь-якому супермаркеті є товари з акційною ціною – користуйтеся моментом. Поставте додаток супермаркету на телефон, вивчайте рекламки - це дозволяє заощадити десятки, а часом і сотні гривень.

Усі продукти на тиждень намагайтеся закупити за один раз. В решту днів можна докуповувати те, що потрібно свіжим – молоко, хліб. І бажано не у великому супермаркеті, а в маленькому магазинчику поряд із будинком. Вже за місяць ви помітите, як скоротилися ваші витрати.

На чому ще можна заощадити

Відмовтеся від щоденної кави у мінікав'ярнях – по дорозі на роботу. Купіть термочашку з кришкою (або термос) і беріть каву з собою з дому. Те саме стосується і перекусів - домашній бутерброд обійдеться дешевше, ніж ланч у найближчому кафе.

Не купуйте бутильовану воду – заведіть спеціальну пляшечку та наливайте воду з собою з дому. Носіть пляшечку з собою на роботу, прогулянки та навіть у гості - невідомо, де і коли вам знадобиться.

Робіть вдома регулярно ревізію та чітко визначайте, скільки і яких саме продуктів вам потрібно закупити додому – не варто брати 3 кг гречки, якщо ваші домашні їдять кашу від сили раз на місяць.

На рахунках

Перегляньте список своїх передплат і кількість телефонних номерів, провайдерів - відмовтеся від того, що використовуєте зовсім мало або не використовуєте зовсім. Немає сенсу оплачувати щомісяця ще один мобільний номер, якщо ви робите з нього 1-2 дзвінки.

Використовуйте способи економії на ресурсах – вода, газ, електрика. Усі лічильники мають бути справними й бажано виставляти в побутових приладах економний режим.

Намагайтеся вчасно подавати свідчення лічильника та не запускайте будь-які спірні питання щодо оплати комунальних послуг.

Одяг, взуття, косметика

Намагайтеся купувати лише те, що вам справді потрібно. Не варто хапати нові кросівки по акції, якщо у коридорі у вас вже 5 пар.

Не піддавайтеся імпульсам та емоціям - щоразу запитуйте себе перед оплатою на касі: "Мені справді це потрібно?"

Для необхідних товарів використовуйте інтернет-магазини та акційні пропозиції – ціни, як правило, значно нижчі. І пам'ятайте, що людині насправді не так багато потрібно для щастя.