Самые простые способы экономить на покупках: без жестких отказов от самого вкусного

Продукты питания

Эта статья расходов обычно в семьях самая большая. И многим кажется, что сэкономить на продуктовой корзине очень сложно. На самом деле это не так и нужно просто соблюдать важные правила.

Смените пищевые привычки

Откажитесь от полуфабрикатов и готовьте дома самостоятельно. Попробуйте составить меню на неделю из базовых продуктов - например, супы, каши, овощи, что-то мясное. Разнообразьте рацион чем-то более простым. Составьте список продуктов строго по меню.

Не покупайте овощи и фрукты не по сезону - они обычно очень дорогие. Отдавайте предпочтение сезонным и не закупайте впрок - если вам нужно на неделю 5-6 луковиц, то столько и купите.

Правильно делайте закупки

В супермаркет ходите со списком продуктов и покупайте строго по нему. Избавьтесь от привычки бросать в корзинку все, что вам захотелось. Спонтанные эмоциональные покупки занимают обычно 30% вашей корзины. Поэтому - перестаньте покупать лишнее.

Перед походом в магазин старайтесь поесть - голодный человек покупает в разы больше. При выборе товара не поленитесь посмотреть на нижние полки - обычно там размещают товар подешевле, а на уровне ваших глаз - то, что дороже.

И не забывайте об акциях. В любом супермаркете есть товары с акционной ценой - пользуйтесь моментом. Поставьте приложение супермаркета в телефон, изучайте рекламки - это позволяет сэкономить десятки, а порой и сотни гривен.

Все продукты на неделю старайтесь закупить за один раз. В остальные дни можно докупать то, что нужно свежим - молоко, хлеб. И желательно не в большом супермаркете, а в маленьком магазинчике рядом с домом. Уже через месяц вы заметите, как сократились ваши расходы.

На чем еще можно сэкономить

Откажитесь от ежедневного кофе в мини-кофейнях - по дороге на работу. Купите термочашку с крышкой (или термос) и берите кофе с собой из дома. То же самое касается и перекусов - домашний бутерброд обойдется дешевле, чем ланч в ближайшем кафе.

Не покупайте бутилированную воду - заведите специальную бутылочку и наливайте воду с собой из дома. Носите бутылочку с собой на работу, прогулки и даже в гости - неизвестно, где и когда вам она пригодится.

Делайте дома регулярно ревизию и четко определяйте, сколько и каких именно продуктов вам нужно закупить домой - не стоит брать 3 кг гречки, если ваши домашние едят кашу от силы раз в месяц.

На счетах

Пересмотрите список своих подписок и количество телефонных номеров, провайдеров - откажитесь от того, что используете совсем мало или не используете совсем. Нет смысла оплачивать ежемесячно еще один мобильный номер, если вы совершаете с него 1-2 звонка.

Используйте способы экономии на ресурсах - вода, газ, электричество. Все счетчики должны быть исправны и желательно выставлять в бытовых приборах экономный режим.

Старайтесь вовремя подавать показания счетчика и не запускайте любые спорные вопросы по оплате коммунальных услуг.

Одежда, обувь, косметика

Старайтесь покупать только то, что вам действительно нужно. Не стоит хватать новые кроссовки по акции, если в коридоре у вас стоит уже 5 пар.

Не поддавайтесь импульсам и эмоциям - каждый раз спрашивайте себя перед оплатой на кассе: "Мне действительно это нужно?"

Для необходимых товаров используйте интернет-магазины и акционные предложения - цены, как правило, значительно ниже. И помните, что человеку на самом деле не так уж много нужно для счастья.