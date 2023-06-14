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Найпростіші рецепти консервування полуниці: вам ці способи точно сподобаються

Найкращі способи консервації полуниці на зиму (фото: pixabay.com)
Автор: Анна Шиканова

Сезон полуниці в Україні у самому розпалі, а отже, настав час її заготувати на зиму. Улюблена ягода до кінця червня вже закінчиться, а насолодитися нею на увесь рік вперед дуже складно. Закрити на зиму пару баночок літньої полуниці можна за допомогою найпростіших і найлегших рецептів.

Які рецепти консервації полуниці вам точно сподобаються - читайте в матеріалі Styler нижче.

Полуниця у власному соку

  • Полуниця - 1 кг
  • Цукор - 300 г
  • Лимонна кислота - 2 щіпки або сік лимона - 2 ч. ложки

Візьміть стиглу полуницю, середнього розміру. Помийте, переберіть, заберіть листочки. У велику каструлю і налийте холодну воду. Акуратно пересипте полуницю і залиште на пару хвилин, щоб весь бруд і пил осів на дно. Потім промийте під струменем води кожну ягідку.

На дно миски насипте трохи цукру, потім шар полуниці. Складайте так, щоб останнім був шар цукру. Накрийте кришкою посуд і залиште на 6-8 годин (можна на ніч). Чи не перемішуйте.

Простерилізуйте банки. Розкладіть по банкам ягоди - утрамбовувати не потрібно, але розкладіть до верху. Потім залийте соком, що полуниця пустила за ніч. Зверху в кожну банку насипте щіпкою лимонної кислоти або налийте лимонний сік - по одній ложці.

Готові банки простерилізуйте. Закупорте кришками, переверніть ногами вгору та укутайте в рушник. Залишіть остигати. Потім поставте банки у темне прохолодне місце.

Полуниця з цукром

  • Полуниця - 1 кг
  • Цукор - 1 кг

Полуницю потрібно помити, очистити від листочків і ретельно перевірити кожну ягідку – щоб не було псування. Миску та всі інструменти обдайте окропом – тут потрібна повна стерильність. Вам знадобиться міксер або занурювальний блендер.

Простерилізуйте банки та кришки. Полуницю подрібнюємо блендером. Висипаємо 900 г цукру. Ретельно перемішуємо. Розкладаємо по банкам. Цукор, що залишився, викладаємо в банки тонким шаром. Закручуємо банки кришками та відправляємо в холодильник.

Полуничне пюре без цукру

Цей рецепт підходить для перестиглої, м'ятої або дуже великої полуниці. Приготуйте пластикові контейнери або пакети для заморожування.

Полуницю ретельно миємо, видаляємо листочки. Відправляємо в глибоку миску та подрібнюємо. Можна використовувати звичайну товкачик для пюре. Готове пюре розлийте по контейнерах чи пакетах. Закрийте та відправте в морозилку. Таке пюре взимку можна додавати до коктейлів, морозива, використовувати як начинку або доповнення до чаю.

Полуничне варення

  • Полуниця - 1 кг
  • Цукор - 1,2 кг
  • Лимонна кислота

Полуницю добре промийте, заберіть листочки, переберіть і видаліть усі зіпсовані ягоди.

Розімніть полуницю в неоднорідну масу зі шматочками. Додайте цукор і добре перемішайте. Вологи багато, тому цукор швидко розчинятиметься. Варити джем потрібно невеликими порціями – по одній склянці. Виливаєте у каструлю та ставите на вогонь.

Доводьте до кипіння, помішує, варіть до потрібної консистенції (від 5 до 15 хвилин). Простерилізуйте банки. На дно банки помістіть 2-3 кристали лимонної кислоти, влийте джем і прикрийте кришкою. І так повторіть з усією масою та банками.

Потім герметично закрийте банки та переверніть. Залишіть остигати, а потім поставте в сухе та прохолодне місце.

Полуничне варення

  • Полуниця - 2,5 кг
  • Цукор - 2,5 кг
  • Лимон (сік) – 1шт або розчин лимонної кислоти – 2 ч. ложки.

Полуницю миємо, перебираємо, прибираємо листочки. У посуд для варіння варення насипаємо половину цукру. Рівним шаром викладаємо полуницю. Засипаємо зверху цукром, що залишився. І залишаємо на добу, щоби ягоди дали сік.

Потім ставимо каструлю на вогонь і піднімаючи цукор з дна, доводимо суміш до кипіння, вимикаємо і знімаємо піну. Потім знову залишаємо на добу.

Далі знову ставимо на вогонь і щоб варення не зацукрилося і не скисло, додаємо сік лимона або розчин лимонної кислоти (2 ч. ложки кислоти на 2 ч. ложки теплої води).

Варення доводимо до кипіння та варимо на маленькому вогні до готовності, періодично знімаємо пінку. Перевіряємо готовність на тарілці - наливаємо дві смужки і якщо вони не розтікаються - варення готове.

Даємо варенню охолонути, розливаємо в чисті та сухі банки, закриваємо. Зберігати у темному та прохолодному місці.

До речі, раніше ми розповідали рецепт варення із полуниці за 5 хвилин.

А ще писали про те, які фрукти, овочі та ягоди можна заготовити на зиму у червні.

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